Igår skickade han in sitt tredje mål för säsongen med en riktig projektil. Nu berättar Patrik Lundh om förhoppningarna efter säsongen, då kontraktet går ut med Färjestad.

– Vi har snackat lite grann, får vi se vad det leder till, säger 34-åringen till VF.

Efter fyra raka förluster studsade Färjestad tillbaka under gårdagen - rejält. På hemmaisen smällde man in sex mål på Timrå och tog därmed segern med 6–2. En av målskyttarna blev Patrik Lundh, vilket inte hör till vanligheten. Målet var dessutom en riktig projektil.

– Som det ser ut just nu är min främsta roll kanske inte att göra mål, det finns många andra delar i spelet som jag och tränarna är nöjda med. Men samtidigt är det alltid kul att göra mål och poäng. Det ger lite extra glädje och energi till att göra de andra sakerna också, säger han till Värmlands Folkblad.

Efter matchen berättade 34-åringen om sina förhoppningar inför framtiden.

– Jag för en dialog om framtiden, men det väljer jag att behålla för mig själv och de som sköter det åt mig, säger han till VF och fortsätter:

– Vi har snackat lite grann, får vi se vad det leder till.

Förstaalternativet: “Trivs superbra”

Patrik Lundh återvände till Karlstad under förra säsongen efter ett kort äventyr i Tyskland. Dessförinnan har han hunnit med närmre 700 matcher i SHL, slutspel inräknat. Tanken är fortfarande att fortsätta och Färjestad är förstaalternativet.

– Absolut. Jag vill fortsätta spela hockey och det har känts bra i kroppen också. Sedan ska Färjestad vilja ha kvar mig också. Det är alltid en svår situation när man vet att man har utgående kontrakt. Jag trivs superbra i staden så självklart skulle jag vilja vara kvar här, säger Patrik Lundh till VF.

