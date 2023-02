Jesper Frödén har gjort stor succé i AHL med Coachella Valley Firebirds.

Nu kallas han upp av Seattle Kraken och har chansen att få säsongsdebutera i NHL.

I fjol fick Jesper Frödén spela sju NHL-matcher för Boston Bruins och han sköt då även sitt första mål i världens bästa hockeyliga.

Inför den här säsongen bytte dock Frödén till Seattle Krakens organisation och han har då gjort stor succé i AHL-laget Coachella Valley Firebirds. På 44 matcher har han gjort 25 mål och 47 poäng vilket gör att han leder svenska poängligan. Han ligger även på en delad andraplats i AHL:s skytteliga.

Trots framgången har Frödén inte fått chansen att spela NHL-hockey med Seattle Kraken. Fram till nu.

Seattle meddelar nämligen att den 28-årige forwarden kallas upp till NHL-truppen. När Kraken ställs mot Boston Bruins under natten mellan torsdag och fredag så kan Frödén alltså få göra säsongsdebut i NHL – mot sitt förra lag.

