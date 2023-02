Tillsammans med lagens huvudtränare går Hockeysverige.se igenom samtliga lag i J18 Nationell – med kommentarer på ALLA spelare. I dag är det dags för Leksand.

Målvakten uttagen till landslaget: “Haft en stor utveckling under året”

07:an har tagit plats: “Då kan han vara en av de bättre i laget”

Dominerade i TV-pucken: “En superintressant spelare”

Duon på väg tillbaka från skada: “De två blir extremt spännande att följa”

Optimism för framtiden: “Intaget inför nästa år ser jäkligt spännande ut”

Leksand

Dalalaget har den här säsongen blandat och gett resultatmässigt. De höga offensiva topparna finns där och faktum är att efter serieledande Färjestad har leksingarna gjort flest mål i serien.

Just nu ligger man på en andraplats i den nationella serien, efter att ha tagit sig dit via en fjärdeplats i den regionala serien. Laget ligger just nu nio poäng bakom suveränen Färjestad. Där man också är det laget som har gjort näst flest mål. Det mycket tack vare en forwardsduo som fullkomligen sprutar in poäng.

Leksand har också fått fram en lovande målvaktssida, kombinerat med spelskickliga backar och tekniska forwards.

Här går vi tillsammans med huvudtränaren Patrik Andersson och målvaktstränaren Filip Myrskog igenom laget spelare för spelare.

