Södertälje hade aldrig blivit nollade tidigare den här säsongen.

Men utan Linus Videll lyckades SSK inte göra mål i toppmatchen mot Björklöven då hemmalaget vann med 3-0.

Tvåan mot fyran i tabellen ställdes mot varandra i Umeå då Björklöven och Södertälje möttes för ett toppmöte. Södertälje fick då klara sig utan Linus Videll då han fortsatt saknas efter tacklingen av Theodor Niederbach i förra veckans match mot MoDo.

Det syntes då att SSK var mer uddlöst än vanligt eftersom de blev nollade för första gången (!) den här säsongen. Björklöven vann nämligen matchen med 3-0 efter att Joona Voutilainen hållit sin fjärde nolla för säsongen.

Trots att Löven vann skotten med 16-5 i första perioden så blev det inga mål utan Nikita Tolopilo gjorde en bra match för Södertälje.

I den andra perioden fick dock slutligen “Löven” utdelning för alla sina lägen. I powerplay skickade Gerry Fitzgerald in sitt 18:e mål för säsongen efter passning av poängkungen Nick Schilkey och nyförvärvet Jens Lööke.

Fitzgerald öppnar målskyttet i matchen 🏒💥 pic.twitter.com/S7xS5drn83 — C More Hockey (@cmorehockey) February 22, 2023

“På tiden att vi gjorde mål”

Björklöven var det klart bättre laget efter 40 minuter och ledde skotten med 30-14 men ställningen var alltså bara 1-0 trots spelövertaget.

– Det känns bra. Vi spelade riktigt bra i första perioden och ganska bra här i andra också. Det var på tiden att vi fick in ett mål. Jag har haft en del chanser tidigare utan att göra mål så är det klart att mitt lösa skott går in. Men det var skönt, säger Fitzgerald till C More i pausen.

När den tredje perioden började så släppte det dock mer för hemmalaget. Joel Mustonen satte 2-0 efter endast drygt en minut och halvvägs in i perioden så utökade Björklöven till 3-0 då snabbskrinnaren Maxime Fortier stod för en soloprestation och lade in pucken bakom Tolopilo.

Björklöven höll sedan undan för att vinna matchen och tog även hem skotten med 41-23.

Björklöven – Södertälje 3–0 (0-0,1-0,2-0)

Björklöven: Gerry Fitzgerald, Joel Mustonen, Maxime Fortier.

Södertälje: –

TV: Därför är den nya generationen sämre än tidigare