Matt Tomkins gick från Frölunda till Färjestad inför den här säsongen. Kontraktet med värmlänningarna sträcker sig över nästa säsong – men nu jagas målvakten av KHL-klubbar, bekräftar agenten Alexander Tjernykh för Match TV.

– Det finns verkligen ett intresse, berättar han.

Färjestad plockade in Matt Tomkins inför säsongen från Frölunda och skrev ett två år långt avtal med målvakten, som spelade OS för Kanada förra säsongen.

28-åringen har där varit förstemålvakt under stora delar av säsongen och har i det närmaste en identisk statistik mot den i Frölunda. Räddningsprocenten ligger strax över 90 och han släpper in ungefär 2,5 mål per match.

Agenten bekräftar intresse

Matt Tomkins sitter också på ett kontrakt över nästa säsong. Men nu är frågan om det blir någon fortsättning. Enligt Match TV jagas målvakten av tre klubbar i KHL, något som bekräftas av Alexander Tjernykh.

– Det finns verkligen ett intresse, de frågade om det. Men det finns inga konkreta förslag just nu, säger agenten till kanalen.

Klubbarna som ska vara intresserade är Traktor Tjeljabinsk, Salavat Julajev och Metallurg Magnitogorsk.

Sedan Rysslands invasion av Ukraina har antalet importer i ligan minskat, även om det fortfarande finns mängder med transatlantiska spelare i olika ryska klubbar.

