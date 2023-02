Det brakade lös rejält för Gustav Rydahl i natt. Efter tre år var det dags för ett hattrick igen.

Den 28-årige Gustav Rydahl hittade nätet tre gånger under natten mot måndag och därmed gjort sitt första hattrick i AHL.

Senaste gången Rydahl gjorde ett hattrick var 2019 mot HV71. Då var han iklädd moderklubben Färjestads matchställ, men med liknande förutsättningar matcher - två måls underläge.

Rydahl gjorde matchens första mål och lagen gick in i den första periodpausen med resultatet 0-1 till Rydahl och co. Under den andra perioden tog matchen en tvär vändning genom tre raka mål av Phantoms.

I den sista perioden klev Rydahl fram för att återigen sätta skutan på rätt kurs. I den andra halvan av tredje perioden blev ett hattrick faktum. Rydahl reducerade till 3-4 och sedermera en kvittering till 4-4. Matchen slutade med vinst för Gustav Rydahl och Hartford Wolf Pack. Slutresultat blev 4-6. Se kvitteringsmålet här nedan.

HE IS HIM pic.twitter.com/tzY57KNQoL — Hartford Wolf Pack (@WolfPackAHL) February 20, 2023

Kan återvända hem

Det har varit en relativt stillsam, hittills enda, säsong för Gustav Rydahl i Nordamerika. Inför den här säsongen flög han över Atlanten till sin nya klubb New York Rangers. Väl där blev han nerskickad till farmarlaget strax innan säsongspremiären.

Eftersom det inte blivit några upplyft till NHL med Rangers under säsongen samt att hans kontrakt med klubben är på utlöpande, är han nu aktuell för en återkomst till moderklubben.

Hittills har det blivit 38 spelade matcher, inklusive nattens, i AHL för Rydahl. Detta hattrick gör att hans mål-statistik nästan fördubblats, från 4 mål till 7 gjorda. Totalt har han gjort 15 poäng.

