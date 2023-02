Efter stjärntrejden – här är Rangers nästa drag

New York Rangers är aktiva inför trade deadline. Efter att ha knutit till sig stjärnan Vladimir Tarasenko väljer man nu att förstärka forwardssidan ytterligare – med Tyler Motte.

Vladimir Tarasenko har redan kommit in i New York Rangers lagbygge. Nu är nästa pusselbit klar, om än en lite mer anonym sådan.

Tyler Motte, som gjorde nio grundserie- och 15 slutspelsmatcher för Rangers redan förra säsongen, har trejdats tillbaka till klubben. Forwarden kom till Manhattan förra säsongen inför slutskedet och var med på resan till en konferensfinal.

Då anslöt han från Vancouver Canucks, denna gången är det från Ottawa Senators.

Spelat VM på tre nivåer för USA

Och nu är alltså 27-åringen tillbaka i klubben, i utbyte mot Julien Gauthier och ett draftval i sjunderundan.

Tyler Motte var en lovande talang när han kom fram och öste in poäng i NCAA. Forwarden fick också spela både U18-VM och JVM för USA under juniortiden. Det har också blivit ett A-VM under karriären.

Under karriären har det blivit 307 NHL-matcher, med 71 poäng som resultat.

