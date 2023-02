Anders Lindbäck klev av när Brynäs blev krossat av Oskarshamn. Men målvakten satte sig inte på bänken utan gick rakt av plan, något som väckte stora reaktioner.

– Det blir spekulationer lite hit och dit, men det är ingenting som stämmer, säger målvakten till Gefle Dagblad.

Brynäs ligger nu på en kvalplats och klubben är i kris. Då har de största rubrikerna gått till målvakten Anders Lindbäck.

Efter en svagare höst har veteranen kommit igång under våren, och då valde Brynäs att värva in välmeriterade målvakten Jussi Olkinuora. När Lindbäck då blev utbytt mot Oskarshamn gick han rakt in i omklädningsrummet istället för att sätta sig på båset.

Något som vissa tolkade som en frustration mot situationen och mot huvudtränaren Mikko Manner. Bland annat var C Mores Petter Rönnqvist stark i sin kritik.

– Jag tror Lindbäck är jättemissnöjd nu. Han är less på laget, han är less på hur han blivit behandlad, han är less på de lägena han får emot sig, han är less på att inte få förtroende från tränarna, sade experten i en sändning förra veckan.

När målvakten dessutom saknades i den viktiga matchen mot Leksand under lördagen drog spekulationerna återigen igång.

"Kan väl tycka att det är lite märkligt"

Men nu tar Anders Lindbäck bladet från munnen, och slår bort alla rykten om ett missnöje.

– Jag kan väl tycka att det är lite märkligt att dra den slutsatsen om det som hände utan att veta. Men nämner lite lösryckt och sedan går inte vi ut och berättar vad som händer direkt. Och det är klart att då börjar ju spekulationer, säger han till Gefle Dagblad och fortsätter:

– Det vet alla här, att den person jag är aldrig skulle göra nåt sånt. Journalister och experter är satta där för att tycka och så, men alla i gruppen vet ju vad som hänt.

Angående skadan menar han att Brynäs valde att inte ge någon information om den för att skydda honom. Lindbäck kommer dock saknas även i tisdagens match mot Skellefteå.

TV: Oron kring Landeskogs frånvaro växer