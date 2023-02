Anders Lindbäck blev utbytt mot Oskarshamn och gick raka vägen in till omklädningsrummet. Målvakten var inte heller med på fredagens träning – och är nu ett frågetecken inför matchen mot Leksand.

– Han måste vila idag, så får vi se i morgon, säger huvudtränaren Mikko Manner till Gefle Dagblad.

När Brynäs blev krossade av Oskarshamn blev Anders Lindbäck utbytt. Målvakten gick då raka vägen ut till omklädningsrummet istället för att sätta sig på bänken.

Något som väckte frågetecken hos C Mores Petter Rönnqvist.

– Jag tror Lindbäck är jättemissnöjd nu. Han är less på laget, han är less på hur han blivit behandlad, han är less på de lägena han får emot sig, han är less på att inte få förtroende från tränarna, sade experten i studion efter matchen.

Var inte med på träningen

När 34-åringen då saknades från träningen under fredagen väcktes ännu fler frågetecken. Mikko Manner dementerar att det handlade om valet att gå till omklädningsrummet, men menar att det inte är säkert att Anders Lindbäck följer med till Leksand på lördag.

– Jag vet inte det nu. Han måste vila idag, så får vi se i morgon. Är det något går vi ut med det, säger huvudtränaren till Gefle Dagblad.

Brynäs åkte efter förlusten mot Oskarshamn ner på kvalplats, men har fortfarande en match upp på HV71. En match som man spelar under morgondagen när HV är spellediga.

