Antti Suomela är SHL:s hetaste spelare. Han går nu mot en av tidernas allra bästa säsonger i ligan. Efter gårdagens hattrick mot Brynäs har han ett snitt som ger honom 38 mål och 68 poäng. Det skulle göra honom till den fjärde bästa spelaren i ligans historia.

– Det är en bra utmaning. Förhoppningsvis kan jag nå dit, säger han med ett leende till hockeysverige.se.

GÄVLE (HOCKEYSVERIGE.SE)

Det har knappast undgått någon att Antti Suomela har gjort monumental succé i Oskarshamn. Men just när man trodde att han kanske hade nått sitt tak växlade han bara upp ytterligare. I 7-1-vinsten mot Brynäs sköt han karriärens första hattrick - och noterade minst två mål för tredje matchen i rad. Suomela har gjort sju mål på de tre matcherna, och 31 totalt. Det ger honom en ledning med åtta måls marginal i skytteligan, och de 56 poäng han gjort ger honom en ledning i poängligan med tre poäng ned till radarpartnern Patrik Karlkvist.

Om Antti Suomelas håller det mål- och poängsnitt han haft den här säsongen kommer han landa på 38 mål och 68 poäng. 38 mål har bara Håkan Loob, Tom Bissett och Mats Åhlberg mäktat med tidigare. Och 68 poäng överträffas bara av Bud Holloway, Pär Arlbrandt och förstås Loob. På 2000-talet är Mattias Weinhandl den bästa målskytten, med 35 kassar.

“Har ryggmärksbeteendet”

Tränaren Martin Filander hade svårt att finna ord för att beskriva den finske stjärnan efter hattricket mot Brynäs, och menade att han aldrig upplevt en spelare som varit i samma stim.

– Jag tror inte det. Och jag kan inte riktigt förklara vad som är så bra just nu. Det är nog svårt för alla tror jag. Just nu har han en otroligt fin intuition, plus att han är en av ligans skickligaste. Det andra målen (mot Brynäs) har han ryggmärgsbeteendet att verkligen känna att det är trafik. Och han hade en otrolig backhand härom matchen också. Det är en kombination av kreativitet, intuition och såklart ett jättebra självförtroende, sade Filander.

Martin Filander. Foto: Bildbyrån.

Oskarshamns succétränare lade samtidigt till att det inte bara är den offensiva produktionen som imponerar hos succékedjan med Suomela, Karlkvist och Ahti Oksanen.

– Det jag är mest imponerad av är hur hårt de jobbar. Det är det jag respekterar mest i deras spel, att de har kvar lagkänslan.

Det hårda jobbet grundar sig i en hunger att få tag på pucken för att själva kunna anfalla, förklarar Antti Suomela för hockeysverige.se.

– Om vi behöver spela försvarsspel försöker vi göra det för att få tag på pucken så snabbt som möjligt, så att vi fortfarande har energin att göra något i anfallszon. Det har varit vår nyckel. Om du behöver spela i försvarszon i 30, 35 sekunder blir du trött och orkar inte göra så mycket efter det. Men vi spelar ett snabbt försvarsspel och då har vi fortfarande energi kvar för att anfalla också.

Oskarshamn krossade under torsdagen Brynäs med 7-1, och har varit SHL:s bästa lag efter nyår. De har också varit det klart vassaste offensiva laget, med 57 gjorda mål på 14 matcher.

– Vi litar på varandra och vet vad vi behöver göra, säger Antti Suomela.

– Vi vill ha kul när vi spelar hockey, och spelar på ett ganska speciellt sätt jämfört med andra lag. Och när du vinner lite matcher blir känslan i laget ännu bättre. Det är det som händer just nu. Idag (Läs: Igår) försvarade vi inte som vi ville, men Tim (Juel) var grym i kassen. Och så kändes det som att vi gjorde mål på varenda målchans.

Din egen form då, sju mål på tre matcher. Kan du förklara vad det är som funkar så bra just nu?

– När man gör ett par mål får man en bra känsla, till att börjar med. Och kvällar som den här får man tre chanser och gör tre mål. Andra stunder kan man spela många matcher i rad utan att göra mål Men jag måste tacka mina lagkamrater, först och främst. Det är kul att spela med dem.

“Det är mitt enda fokus”

Den 28-årige finländaren gjorde förvisso en del mål i finska ligan för några år sedan, men någon målskytt har han egentligen aldrig varit. Som mest hade han, inför den här säsongen, gjort 22 mål under en säsong. Det var för Jyp, för sex säsonger sedan.

Kunde du se den här succén framför dig?

– Absolut inte, svarar Suomela med ett leende.

– Jag har alltid trott att jag kan göra mycket mål - men det här är väldigt mycket mål. Samtidigt är det något jag kan börja tänka på efter säsongen. Just nu vill jag bara hjälpa laget vinna matcher. Det är mitt enda fokus just nu.

Antti Suomela och de övriga har all anledning att le. Foto: Bildbyrån.

När Suomela får höra att han är på väg att bli den fjärde bästa målgöraren och poänggöraren i ligans historia kan han dock inte undvika att få ett stort leende på läpparna.

– Det är…en bra utmaning. Förhoppningsvis kan jag nå dit. Jag försöker såklart göra så många mål jag bara kan så…det kan hända.

“Kan gå hur långt som helst”

Oskarshamn har den här säsongen återigen överträffat förväntningarna, och går mot sin bästa säsong någonsin. De behöver bara ta sju poäng de sista nio matcherna för att överträffa förra säsongens poängskörd. Då slutade de nia, efter att ha tagit 72 poäng. Nu ligger de sjua, och har klart häng på en kvartsfinalplats.

Oskarshamn har överträffat förväntningarna flera år i rad. Hur mycket visste du om klubben innan du kom dit?

– Jag visste om det. Jag snackade med Fröberg (Thomas, sportchef) och Filander innan jag kom hit och de sa att man var en underdog. Att det är en liten stad och en liten klubb, men att man är svåra att spela mot. Och som det känns just nu har vi faktiskt chansen att gå riktigt långt.

Är det känslan i laget? Att ni kan rå på alla i ett slutspel?

– Ja. Det är svårt att spela mot oss. Som jag sa tidigare: Vi spelar ganska annorlunda jämfört med andra lag. I många matcher skjuter vi inte speciellt mycket, men det kan räcka med 15 skott för att vi ska göra fyra mål. Vi skapar nästan bara riktigt bra målchanser.

– Fortsätter vi så här kan vi gå hur långt som helst, avslutar SHL:s poängkung.

