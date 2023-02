Allt fler svenskar väljer att lämna de svenska serierna för att jaga sin NHL-dröm via college. En av dessa är 20-årige Viktor Hurtig som inför säsongen lämnade Mora för spel vid anrika Michigan State University.

– Det är en stor omställning från svensk juniorhockey kontra ”Big Ten”, säger Hurtig till Hockeysverige.se.

Vi har omtalat lilla Skogsbo utanför Avesta i åtskilliga artiklar på hockeysverige.se. Från Skogsbo kommer en rad av skickliga hockeyspelare. Både Nicklas Lidström och Nils Åman har tagit sig hela vägen till NHL. Stefan Lunner har för övrigt coachat New York Islanders målvakter och även han är från samma ort. Lägg därtill att Sveriges kanske bästa damspelare just nu, Maja Nylén Persson, kommer från Skogsbo.

I sjätte rundan 2021 draftade New Jersey Viktor Hurtig från Skogsbo. Samma säsong hade han debuterat i Hockeyallsvenskan för Västerås. Därefter flyttade han först till Växjö och sedan Mora, men inför den här säsongen valde Skogsbo/Avesta-fostrade 20-åringen att testa på spel och plugga på Michigan State.

– Varför jag började med hockey från första början? Farsan (Mats Hurtig, ikon i Avesta BK) spelade hockey. Även storebrorsan (Albin Hurtig) spelade hockey så det föll sig naturligt att jag också skulle sätta på mig skridskorna någon dag, berättar Viktor Hurtig från sitt rum på Michigan State där det nyligen var en skjutning med flera döda.

– Sedan tror jag hockey var något som passade mig. Eftersom storebrorsan lirade blev det en liten ”boost” att jag ville vara som honom och spela hockey.

“Ger en väldig drivkraft”

Vad är det i vattnet hos er i Skogsbo som gör att klubben, tillsammans med Avesta, får fram så många duktiga hockeyspelare?

– Det är en bra fråga. Jag har funderat på det förut, men jag vet inte riktigt. Jag skulle nog ändå säga att det är glädjen till hockeyn. Spelar du hockey i Skogsbo och Avesta så är det oftast kul att gå till hallen, träffa lagpolarna och träna.

– Det här ger en väldig drivkraft till att hela tiden bli bättre. Framför allt just det här med att det alltid är kul att gå till hallen tror jag betyder mycket.

Du, Alexander Lundqvist, Nils Åman, Maja Nylén Persson med flera, hur tajta var ni under uppväxten?

– Vi har alltid kört friåkning och sådant tillsammans. Sedan var jag med 00:orna lite grann då jag var yngre. Annars har det varit att jag sett när det gått bra för dom andra kompisarna och då velat haka på.

– Sedan har det gått bra för mig själv också, TV-pucken, tränat hårt och allt sådant. Jag tror faktiskt att vi alla tittar på varandra lite.

Inspireras ni av varandras framgångar och hur ni tagit er dit?

– Ja, det tror jag helt klart. Speciellt nu när vi ser Åman som spelar i NHL nu. Man vet att det går att komma från Skogsbo och ta sig till NHL.

Viktor Hurtig i Växjö-tröjan. Foto: Bildbyrån

“Jag åker över och testar”

Inför säsongen 2022/23 valde alltså Viktor Hurtig att lämna Sverige för spel med Michigan State University.

– När jag var klar med mina J20-år i Sverige var det antingen att skriva på för någon klubb i Hockeyallsvenskan eller eventuellt division 1.

– Sedan fick jag förslag från Michigan State. Dessutom är det en ”Big Ten"-skola. Då tänkte jag att chansen att spela collegehockey skulle inte komma tillbaka, så varför inte. ”Jag åker över och testar”.

– Jag snackade med coacherna innan jag bestämde mig och allting kändes bra. Det var bara det här med skolan jag funderade på. Hockeyn var solklar, men om jag ville tillbaka till skolbänken.

– Nu pluggar jag ”advertising” (reklam), vilket är min major och alla utbildningar här är på fyra år.

Övriga Big Ten-skolor i USA är: University of Illinois, Indiana University, University of Iowa, University of Maryland, University of Michigan, University of Minnesota, University of Nebraska-Lincoln, Northwestern University, Ohio State University, Pennsylvania State University, Purdue University, Rutgers University-New Brunswick och University of Wisconsin-Madison.

Draftad av Devils: “Påverkade inte”

Hurtig avslutade senaste säsongen i Moras J20, men det vara aldrig aktuellt för honom att spela i deras A-lag den här säsongen.

– Nej, inte i Mora. När jag fick förslaget från Michigan State slutade vi titta runt efter andra klubbar i Sverige. Förslaget från Michigan State kom dessutom ganska tidigt och då bestämde jag mig för att testa det.

Hade New Jersey Devils ett finger med i spelet kring vart du skulle spela den här säsongen?

– Nej, dom påverkade inte och har en positiv inställning till det mesta. Sedan tycker dom att det är bra att jag är på deras sida av hockey. Att jag spelar amerikansk hockey tycker dom är jättebra.

– Då blir det även en närmare kontakt med deras organisation eftersom dom inte behöver resa lika mycket för att se matcher och så vidare.

Viktor Hurtig har även spelat i Västerås. Foto: Bildbyrån

Viktor Hurtig var även med på New Jerseys läger under sommaren.

– Ja, jag var på ”development-campen”. Det var jätteroligt. Vi tränade såklart jättehårt, men framför allt var det mycket att känna in atmosfären, hur det är att vara i en NHL-organisation.

– Vi gjorde mycket annat utöver hockeyn. Bland annat hade vi en ”spike-ball”-turnering, körde go-cart…

Spike-ball?

– Man har som en liten studsmatta. Sedan har du som en tennisboll och spelar den med händerna ner på den lilla studsmattan. Det är faktiskt ganska roligt.

– Dessutom fick vi skaka hand med Doug Hamilton under campen, vilket var en ganska rolig detalj.

Vilka erfarenheter tar du med dig från campen?

– Att se dom spelarna som i princip NHL-klara och genom det få lite hopp om att det inte är så jättelångt bort. Jag har såklart mycket jobb att göra, men det är inte någon omöjlighet.

Har du fått några signaler från New Jerseys organisation om framtiden?

– Nej, inte ännu. Det är mer att dom är och kollar på våra matcher och tycker att jag gör det bra, men inga signaler om framtiden ännu.

Publikfester – varje match: “Fansen finns”

Så här långt har Viktor Hurtig svarat för fyra assist på 28 matcher för Michigan State.

– Det har varit lite som jag förväntade mig av första säsongen i amerikansk hockey med liten rink och en annan typ av hockey.

– Jag har fått speltid i varje match. Poängen har inte riktigt trillat in som jag hade hoppats på, men det är inget som jag ser som att det skulle göra säsongen sämre för mig. Jag är fortfarande nöjd med min säsong och det är en stor omställning från svensk juniorhockey kontra ”Big Ten”.

Hur har det fungerat med skola i kombination med hockeyn?

– Skitbra. Mina ”roommates” som jag bor med, jag klickar väldigt bra med alla tre. Jag tänkte också på det när jag kom hit, att det var lätt för mig eftersom jag fick polare ganska snabbt då jag umgås så mycket med mitt lag.

– Det hjälpte mig mycket, att jag fick polare som kunde hjälpa mig med diverse saker i början.

Hur stort är intresset för laget i Michigan?

– Vi fick redan på för en och en halv månad sedan att vi har slutsålt i alla hemmamatcher under resten av säsongen, så fansen finns. Hallen tar cirka 7000 och vi har haft fullsatt i nästan varje hemmamatch, avslutar Viktor Hurtig.

