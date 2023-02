Tampa vann finalreprisen: "Finns inga hämndsegrar"

För första gången sedan vårens Stanley Cup-final möttes Tampa Bay och Colorado. Då storspelade Andrej Vailjevskij när Lightning vann med 4-3 efter straffar.

– Vi vet deras kvalitéer, men det är ett nytt år, säger kaptenen Steven Stamkos till NHL.com.

Tampa Bay och Colorado möttes i finalen av Stanley Cup-slutspelet förra säsongen. Då drog Avalanche det längsta strået och tog hem titeln.

I natt möttes lagen för första gången sedan matchserien, och det blev jämnt.

Artturi Lehkonen gjorde 1-0 redan efter 50 sekunder av matchen. Nathan MacKinnon utökade sedan Colorados ledningen till 2-0 i den andra perioden innan Nikita Kutjerov hittade en viktig reducering ett par minuter senare.

"Ingen extra motivation"

Bara 26 sekunder in i den tredje perioden kvitterade Anthony Cirelli för Lightning. Vid ställningen 2-2 gjorde båda lagen sedan ytterligare ett mål i inledningen av den tredje perioden. Först via Denis Malgin för Colorado och sedan via Vladislav Namestnikov för Tampa.

Därefter fick vi inga mål. Mycket tack vare Andrej Vasiljevskij, som räddade 40 skott under matchen. I straffläggningen kunde sedan Steven Stamkos sätta sin straff samtidigt som stjärnmålvakten stoppade alla motståndare.

– Det finns inga hämndsegrar, det är en ny säsong. Vi vet framgångarna de har haft, vi vet framgångarna vi har haft. Men olika spelare, olika omständigheter, så det är ingen extra motivation på grund av vad som hände förra året, säger kaptenen.