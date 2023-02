Simon Hjalmarsson presenterades för Rögle under tisdagsförmiddagen.

På kvällen gjorde han sedan mål direkt i återkomsten när Rögle vann med 4-3 mot Skellefteå.

– Har man lite flyt under en säsong så studsar ofta de där puckarna ut rätt till en, säger Hjalmarsson om målet.

Tidigare under tisdagen presenterade Rögle värvningen av Simon Hjalmarsson som därmed återvänder till Ängelholm där han spelade under en säsong 2009/10.

Han visade då direkt vad han kommer kunna bidra med genom att bli målskytt direkt i återkomsten till svensk ishockey.

Halvvägs in i matchen, vid ställningen 1-2, så snappade Simon Hjalmarsson upp en retur och lade in pucken i mål för 2-2 i matchen och han spräckte då målnollan direkt.

– Bra skott från början och synd bara att den inte gick in direkt. Har man lite flyt under en säsong så studsar ofta de där puckarna ut rätt till en och det gjorde den här, säger Hjalmarsson till C More efter målet.

Ställningen var sedan 3-3 efter två spelade perioder.

– Bra fart, många mål. Det är väl det publiken vill se, säger nye Rögleforwarden.

Missnöje i Skellefteå: “Spelar inte som vi vill”

Skellefteå hade tagit ledningen tre gånger om och gjorde 0-1, 1-2 och 2-3 i matchen men Rögle kom alltid tillbaka. Det var då en frustration i topplaget över hur det såg ut.

– Vi spelar inte riktigt som vi vill göra. Vi hamnar lite i Rögles spel och det går fram och tillbaka mycket. Det är inte vårt spel. Vi vill ha mer tid i anfallszon och styra matchen lite bättre, säger Filip Sandberg till C More.

I den tredje perioden kunde sedan Rögle säkra segern då Oskar Stål Lyrenäs sköt 4-3 och gav hemmalaget ledningen för första gången i matchen.

Rögles seger gör att det nu är väldigt jämn i kampen om den sista slutspelsplatsen. Rögle ligger precis utanför slutspelsplats på 60 poäng och Luleå och Linköping ligger bara en poäng före på 61 poäng ovanför strecket.

Rögle – Skellefteå 4–3 (0-1,3-2,1-0)

Rögle: Michael Kapla, Simon Hjalmarsson, Brady Ferguson, Oskar Stål Lyrenäs.

Skellefteå: Jonathan Johnson, Anton Olsson, Filip Sandberg.