KIK:s succémålvakt Filip Larsson är skadad och kan missa resten av säsongen.

Nu värvar de då Ettan-målvakten Daniel Fahlström från Nyköping.

Under tisdagen meddelade Nyköping att de tappar sin förstemålvakt Daniel Fahlström.

På sin hemsida skrev AllEttan-klubben att målvakten utnyttjat en klausul i kontraktet för att flytta till en allsvensk klubb under resten av säsongen.

”Så här är branschen ibland. Men är det någon man unnar denna chansen är det ”Fahla”! En väldigt seriös och professionell målvakt som har tillhört toppen av Hockeyettan i många säsonger och vi vill önska honom ett stort lycka till framöver. Nu kommer Sebastian Wagner få ta ett större ansvar och han har redan visat att han också är en otroligt duktigt målvakt på denna nivån”, skrev klubben.

Förstärker Kristianstad

Nu är det också klart vilken allsvensk klubb som värvar Daniel Fahlström.

Kristianstad meddelar nämligen på sin Facebook-sida att de har kommit överens med Fahlström om ett kontrakt för resten av säsongen. 27-åringen kommer då att ersätta succémålvakten Filip Larsson som riskerar att missa resten av säsongen på grund av en skada.

Daniel Fahlström är fostrad i Trångsunds IF och har varit en av Hockeyettans bästa målvakter den här säsongen. På 24 matcher har han 93,2 i räddningsprocent samt 2,24 insläppta mål per match. Totalt har han vaktat kassen i 214 matcher i Hockeyettan under sin karriär där han har spelat för Huddinge och Nyköping.

TV: Studio Oddset Hockey om Hockeyallsvenskans hetaste lag