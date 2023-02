I lördags skadades Vita Hästens målvakt, Adam Ohre. Nu förstärker klubben sin trupp genom att låna in den unge guldmedaljören, Hugo Hävelid från Linköping, enligt Corren.

Under HC Vita Hästens hemmamatch mot Djurgårdens IF i lördags drabbades Hästens målvakt, Adam Ohre av en skada och blev tvungen att kliva av planen. Det var en Djurgården-spelares axel som träffade 28-årige Ohres huvud.

Enligt Corren rör det sig om en lindrigare hjärnskakning, men det finns ingen prognos för hur länge Ohre blir borta.

Vita hästen lånar nu in målvakten Hugo Hävelid - det unga stjärnskottet från Linköping HC. En målvakt med färska meriter till följd av sina strålande insatser under förra säsongens U18 VM och J20 Nationella.

– Vi hade sedan tidigare säkrat upp Hugo Hävelid. Han ansluter nu, till att börja med under tiden som Ohre är borta, säger Vita Hästens sportchef, Patrik Degerstedt, till Corren.

Bästa målvakt x 2

19-årige Hävelid vann förra året guld tillsammans med Småkronorna i U18 VM, tillika guldbragd med klubblaget Linköpings HC i J20 Nationella. För U18 VM som J20 Nationella utsågs han till bästa målvakt.

Prestationerna under förra säsongen har lett till att han noterats vid LHC:s laguppställning i SHL-sammanhang, dock utan speltid.

