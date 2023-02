Örebros tunga avbräck: "Räknar inte med honom"

Örebro går in i veckan med två av sina viktigaste spelare borta.

Tidigare skadade Philip Holm, får sällskap av Christopher Mastomäki på frånvarolistan.

– Den här veckan räknar vi inte med honom och Holma i spel, säger Niklas Eriksson till NA.

Christopher Mastomäki har varit en av Örebros formstarkaste spelare under säsongen, då han bildat en kedja med Elias Ekström och Oliver Eklind. Men strax innan uppehållet åkte centern på en smäll. En smäll som nu gör att han blir borta på obestämd tid.

Detta kommer under en period där laget under en tid har behövt klara sig utan sin stjärnback Philip Holm. För Nerikes Allehanda berättar tränaren Niklas Eriksson om statusen på de båda viktiga spelarna.

– Vi hoppas att alla utom "Holma" och "Masto" kan spela. Den här veckan räknar vi inte med honom och Holma i spel. Sedan får vi ta det lite vecka för vecka. Holma körde på is i dag och körde och tyckte det kändes bättre.

“Han är en jätteviktig kugge”

Philip Holm, som varit borta sedan 14 januari verkar vara på bättringsvägen, men när det kommer till Mastomäki verkar det vara ovisst kring när han kan spela.

Under morgondagen ställs Örebro mot Oskarshamn på bortaplan, innan man vänder hem för att möta Timrå på torsdag. Veckan avslutades med ett bortamöte i Linköping på lördag. Tre matcher där de ser ut att behöva klara sig utan de båda stjärnspelarna.

– Absolut. Han är en jätteviktig kugge i vårt lag. Men det är som vi sagt förut, vi har nästan varit som bäst när vi haft lite spelare borta och andra har fått kliva in och ta stort ansvar. På något sätt har vi haft en tydlig rollfördelning i de matcherna, säger Niklas Eriksson till NA.

Mastomäki har hittills 18 poäng (9+9) på 41 matcher, medan Holm har 25 (4+21) på 32.

