Efter att ha vunnit mot Tjeckien i tisdags åkte Team 16 nu på en förlust. Tjeckerna var snäppet vassare och vann med 2-1.

Team 16 spelade bra i sin första landslagssamling och vann två av tre matcher mot Finland i december.

Den här turneringen har det gått lite tyngre för 07-landslaget. Efter att ha vunnit den första matchen mot Tjeckien efter ett sent avgörande förlorade de på straffar mot Finland i onsdags.

Under fredagen kom nästa förlust när Tjeckien vann med 2-1. Hemmanationen kopplade greppet direkt och tog ledningen i den första perioden. De utökade också ledningen i den andra perioden. Huvudperson för Tjeckien var Matej Pekar, med ett mål och en assist.

Ska ta revansch på Finland

Sverige vaknade i den tredje perioden och tog sig också in i matchen via Luleås Jakob Ihs Wozniak som reducerade åtta minuter in i den sista perioden, assisterad av Liam Andersson (HV71) och Theo Sonestedt (HV71). Sverige låg på för en kvittering, men någon sådan kom aldrig. Istället kunde tjeckerna reda ut stormen och ta sin första seger denna turnering.

I morgon väntar Sveriges fjärde och sista match. Då blir det chans till revansch på Finland efter strafförlusten senast.

TV: "Otroligt mycket som står på spel för de här lagen"