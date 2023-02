Karlskoga har vunnit alla tre tidigare matcher mot Björklöven den här säsongen.

I kväll tog BIK sin fjärde raka mot “Löven” genom att vinna med hela 7-2.

– Vad är det som händer med Björklöven? Man faller igenom totalt, säger C More-experten Harald Lückner.

Det vankades toppmöte i HockeyAllsvenskan då Karlskoga och Björklöven ställdes mot varandra. Två lag som har byggt upp lite av en rivalitet de senaste åren efter en rafflande semifinalserie för några år sedan.

BIK har haft ett klart övertag på “Löven” den här säsongen och vunnit alla de tre tidigare matcherna lagen emellan och under onsdagskvällen fullbordade man kvartetten.

Karlskoga krossade nämligen Björklöven och vann med hela 7-2 i Nobelhallen.

Åke Stakkestad inledde målskyttet i den första perioden och det stod bara 1-0 efter 20 spelade minuter.

“Fantastisk utdelning”

I den andra perioden rann det dock iväg rejält för hemmalaget. David Lilja satte 2-0 redan efter drygt en minut och sedan kom även 3-0 genom Kalle Jellvert. Björklöven bytte då målvakt, ut med Joona Voutilainen och in med Alex D'Orio.

D'Orio fick dock en tung start då Logan Cockerill satte 4-0. Målfesten fortsatte sedan då Jesper Kokkonen gjorde två raka mål för 6-0 i matchen. Karlskoga hade då gjort fem mål på elva minuter i den andra perioden.

Björklöven lyfte sig dock efter 6-0-målet och reducerade två gånger om för att snygga till siffrorna inför den tredje perioden.

– Vi fick en fantastisk utdelning där. Sedan efter det går vi ner oss totalt och det blir helt avslaget. Det kanske beror på en bekvämlighet efter 6-0. De tar över lite på slutet så vi måste steppa upp nu på slutet, säger Kokkonen till C More efter andra perioden.

Vad händer med Björklöven? @BIK_Karlskoga leder just nu med 6-1 🤯 pic.twitter.com/hpF6wglaH8 — C More Hockey (@cmorehockey) February 8, 2023

Matchstraff i slutet

Björklövens lagkapten Fredric Andersson var då kritisk mot hur laget uppträdde.

– De är ju riktigt effektiva men vårt spel är såklart inte acceptabelt. Vi är för svaga med puck och slår risiga passningar. Där är de betydligt bättre och skapar mer än oss. Det är en uppförsbacke här.

Det blev dock bara värre för bortalaget då David Lilja satte sitt andra mål i matchen för 7-2 efter ett snyggt passningsspel. Efter det kunde Karlskoga kontrollera hem resten av matchen och vinna med 7-2.

– Det är helt sjukt. I dag slarvar vi inte alls mycket. Vi går ner oss lite i slutet av andra men annars är det helt felfritt. Vi spelar så bra, säger Lilja till C More efter segern.

Björklöven var dock frustrerade och finske backen Veeti Vainio drog på sig ett matchstraff för en slewfoot på BIK-kaptenen Gustaf Franzén. Lagkaptenen lämnade då isen med en befarad skada.

Det blir duschen för Veeti Vainio efter denna situation. pic.twitter.com/4DYMaqNrMe — C More Hockey (@cmorehockey) February 8, 2023

Stråhle uppgiven: “Får be om ursäkt”

“Löven”-tränaren Viktor Stråhle var rejält besviken över storförlusten.

– Det är inte slumpen. Sättet som vi agerar på… Det är så att man får be om ursäkt till alla Björklöven-supportar, om det är någon som fortfarande ens har tv:n på. De flesta stängde nog av efter 5-0, 6-0, säger Stråhle till C More och fortsätter:

– Det är för dåligt. Målen som vi släpper in är för stora misstag. Jag är lite chockad över att det ser ut så. Vi har haft sjukt bra träningar i veckan så jag är lite chockad över att vi ser ut som vi gör här. Det är så många fel i dag att det nästan är skrattretande och jag ytterst ansvarig för det här. Jag skäms när jag står här.

Karlskoga – Björklöven 7–2 (1-0,5-2,1-0)

Karlskoga: David Lilja 2, Jesper Kokkonen 2, Åke Stakkestad, Kalle Jellvert, Logan Cockerill.

Björklöven: Fredric Andersson, Gustav Possler.

