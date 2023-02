I sin tredje säsong i Brynäs har genombrottet kommit för Hanna Thuvik.

20-åringen är då återigen uttagen till Damkronorna och hyllas av förbundskaptenen Ulf Lundberg.

– Hanna har haft en jättehärlig kurva, säger Lundberg.

– Jag har tagit kliv under säsongens gång – har fått mer förtroende från tränarna, säger Thuvik själv om sitt lyft.





Just nu får Hanna Thuvik vila några matcher efter blivit avstängd för en huvudtackling. Annars har 20-åringen från Skärhamn klivit fram och varit en av Brynäs stora utropstecken den här säsongen. Så här långt har hon på 26 matcher svarat för 15 mål och totalt 25 poäng.

– Det var inte så många tjejer som spelade hockey i Skärhamn. Jag började där eftersom mina bröder spelade. Det var hockey, fotboll och lite innebandy som gällde så hockeyn där var hyfsat stor där i alla fall, berättar Hanna Thuvik då hockeysverige.se träffar henne för en intervju i Monitor ERP Arena.



Hanna Thuvik har en storebror, Erik, och sin tvillingbror Nils som båda är involverade i hockeyn.

– Nils började före mig så det blev naturligt att jag hängde på, följde med till ishallen och sådana saker. När jag spelade med killarna var vi i samma lag.

– Jag har en storebror som är två år äldre så ibland fick jag vara med det laget också. Någon gång var det tre ”Thuvikare” i det laget, vilket var kul.

Hanna Thuviks tvillingbror Nils har givetvis betytt mycket för henne som hockeyspelare.

– Idag är han tränare för J18-laget hemma i Rönnäng. Innan var han målvakt och på så sätt har vi tränat och tävlat mycket med och mot varandra, vilket varit väldigt nyttigt. Det var, som sagt var, han som fick mig att börja med hockeyn.

Tvillingarna Thuvik. Foto: Privat

Har även du fått vakta kassen då han skjutit på dig?

– Det var mycket landbandy på gatan. Då fick vi turas om eftersom han inte ville stå hela tiden.



Var du själv varit nära att bli målvakt?

– Ja, det var ett tag då jag stod i mål, men det var i dom yngre åldrarna. Jag tyckte det var väldigt kul, men brorsan tog den rollen i stället. Idag känns det ganska skönt att det var han som tog den, säger Hanna Thuvik med ett skratt och fortsätter:

– Vi pratar med varandra ungefär en gång i veckan. Eftersom han är tränare idag så blir det att vi byter lite hockeykunskap med varandra. Vi är tajta och pratar om allt. När vi var små hade vi samma kompisar och var tillsammans hela tiden.



Har det varit en lyx att haft en så nära kompis sedan födseln?

– Ja, så är det och det har varit en trygghet hela tiden. Alla andra börjar skolan ensamma medan vi hade en trygghet i varandra.

“Tiden där betydde jättemycket för mig”

Hanna Thuvik kom till Brynäs från Göteborg inför säsongen 2020/21. Tidigare den här säsongen drog sig Göteborg ur SDHL, vilket hon tycker är ledsamt.

– Otroligt tråkigt. Jag som varit där vet hur hårt dom kämpat. Det är ideellt arbete som ligger bakom allt i den klubben. Till slut höll det inte ihop längre när dom andra klubbarna gick framåt.



Hon är inte förvånad över att det blev som det blev för Göteborg den här säsongen.

– Nej, det är jag väl inte. Jag trivdes väldigt bra, men eftersom pengarna inte kom in i klubben blev det svårt för Göteborg att hänga med storklubbar som Brynäs och alla dom som har SHL-lag.

Detta är 20-åringens femte säsong i SDHL. Foto: Ronnie Rönnkvist

Det blev två säsonger i Göteborg där hon svarade för 13 mål och totalt 27 poäng på 68 matcher. Då ska vi komma ihåg att hon bara vara 16-17 år och spelade i ett avsågat bottenlag som vann väldigt få matcher.

– Tiden där betydde jättemycket för mig som hockeyspelare. Jag fick chansen där, spelade i laget under två säsonger, fick ta jättemycket ansvar och lärde mig jättemånga saker av det.

– Jag fick även spela i dom flesta situationerna. Det var väldigt nyttigt för mig att få mycket speltid i den åldern.

Varför valde du att lämna Göteborg?

– Jag fick frågan av Brynäs redan året innan, men då hade jag kontrakt med Göteborg samtidigt som jag trivdes otroligt bra. Dessutom fick jag speltiden där.

– Sedan kom möjligheten. Kontraktet gick ut. Jag var här uppe och hälsade på, pratade med Erika (Grahm) och allt kändes bra. Det skulle fungera med skolan också där jag hade ett år kvar, och det fungerade. Jag ångrar mig inte, säger Hanna Thuvik samtidigt som hon spricker upp i ett leende.



Du var med i U18-landslaget vid den här tiden, var det flera klubbar som var aktuella?

– Jag fick några förfrågningar. Organisationen här är anrik och satsningen på dam-verksamheten kändes bra så det var inget att tveka på.

“Jag har fått ta ett större ansvar”

Redan från början fick Hanna Thuvik nu dela omklädningsrum med Lara Stalder, Katerina Mrazova, Maja Nylén-Persson, Josefin Bouveng, Anna Meixner, Erika Grahm med flera.

– Jag hade aldrig spelat med någon sådan stjärna innan så det var väldigt speciellt. Jag var lite rädd först, men sedan insåg jag att dom är som vem som helst. Otroligt bra människor.



Du är social och verbal, men hur var du i början då du klev in bland dom här tjejerna?

– När vi sitter så här, som du och jag gör nu, då pratar jag gärna. I en ny grupp är jag ganska tyst och växer in i det. Nu efter tre år är det som det är min familj jag pratar med.

Hanna Thuvik har växt ut till en ledande spelare för Brynäs. Foto: Ronnie Rönnkvist

Är det du som pratar mest i Brynäs omklädningsrum?

– (Skratt) Nej, det är nog Jenny Antonsson som gör det.



Hur upplevde du spelmässigt första säsongen i Brynäs?

– Som spännande. Jag visste inte hur det skulle se ut, om jag skulle få speltid och sådana saker. Då fick jag spela i en tredjelina med Hanna Rylander och Emma Murén. Det var otroligt nyttigt.

– Det är en hårdare konkurrens här så det gäller att verkligen kämpa varje träning. Det är också vad man utvecklas av.



Det är din tredje säsong i Brynäs nu, hur har du utvecklats som hockeyspelare?

– Jag har fått ta ett större ansvar ju längre jag varit här. Nu har vi tappat ett par spelare sedan förra säsongen och då har jag fått ett annat förtroende.

Hur viktig har en spelare som exempelvis Lara Stalder varit för din utveckling?

– Jag möter ju henne på varje träning och ser hur hon tänker och spelar. Sedan har jag fått ”in-puts” på olika detaljer och sådana saker.

– Bland annat har vi pratat mycket med varandra om att skydda pucken, att vara stark på pucken. Där lär vi oss av varandra lite, men framför allt är hon väldigt duktig på det. Sedan handlar det om att vara med på pass i olika vinklar, vara beredd. Lara är en av dom smartaste spelare jag spelat med.

Lara Stalder och Hanna Thuvik. Foto: Kenta Jönsson/Bildbyrån

Brynäs har den här säsongen släppt upp många unga spelare så som Maja Ålenius, Hilda Ljungberg, Stella Lindell, Anna Brenkle och Felicia Frank. Dessutom finns sedan tidigare 19-åriga Sofia Ljung i laget.

– Vi har spelare som är från 35 år (Rosa Lindstedt) ner till 16 år (Anna Brenkle). Jag tycker ändå inte att man känner åldersskillnaden på så sätt.

– När det kommer in yngre och yngre spelare hela tiden känner jag mig mer erfaren samtidigt som jag vet att dom yngre är hungriga.



Hur gör du för att få in en ny ung spelare i gruppen?

– Vara inbjudande socialt. Det är vad man behöver känna för att kunna prestera, att känna sig välkommen, sedd och viktig för laget. Det trycker vi väldigt mycket på i laget, att alla är lika viktiga oavsett vilken roll man har.

– Vi har en otroligt stark grupp även vid sidan av isen. Jag har haft turen att vi haft det under alla tre säsongerna jag spelat här. Fantastiska grupper på så sätt. Det är alltid tråkigt att vi skiljas efter säsongen och behöva säga farväl till dom som lämnar.

– Jag har kontakt med dom flesta spelarna jag har spelat med, speciellt dom svenska, eftersom vi har något gemensamt.

Hyllas av förbundskaptenen: “Hanna är smart”

Hanna Thuviks säsong har visat att hon tagit ytterligare ett kliv i sin utveckling.



Förbundskaptenen Ulf Lundberg:

– Hanna har haft en jättehärlig kurva. Det är kul att se hur hon ökat speeden. Speciellt första skären. Det gör att hela actionsnabbheten blir snabbare.

– Hon tar bra beslut. Vi pratar en hel del om sannolikhetslära. Där tycker jag Hanna är smart. Det handlar om att flytta ner pucken så snabbt som möjligt till anfallszonen. Hon gör saker i det tysta, vilket jag tycker att hon visat både med oss och Brynäs. Driver på mål, skapar yta bakom sig, screenar spelare och så vidare för att ge plats åt lagkamraterna. En lojal spelare.

Hanna Thuvik lovordas av förbundskaptenen Ulf Lundberg. Foto: Ronnie Rönnkvist

Hanna Thuvik:

– Jag har tagit kliv under säsongens gång. Som jag sa innan så har jag fått ta mer ansvar och mer förtroende från tränarna. Det genererar i självförtroende och att jag vågar testa nya saker som jag inte gjort innan.

– Sedan har det kommit mer poäng. Det är ändå på något sätt ett kvitto på att jag har gjort en bra prestation.

Hoppas på VM-spel: “Skulle varit jättekul”

I veckan åker Hanna Thuvik med Ulf Lundberg och övriga landslaget till Füssen för en femnationersturnering.

– Det är alltid en ära att få representera landslaget. Jag vill vara med och bidra där, men också vara med och vinna medaljerna.

– Det ska bli otroligt roligt och när man kommer dit finns det alltid andra saker att lära sig från andra spelarna samtidigt som det blir nya kedjekamrater som jag hamnar med.

– Klart att det är ett mål för säsongen. Det skulle varit jättekul att få vara med i det laget.

Brynäsforwarden var aktuell för VM redan förra säsongen, men det blev aldrig något spel där och då.

– Jag var uttagen i truppen, men man fick bara anmäla 20+3 spelare. Vi var 22 utespelare så jag visste redan innan att om ingen skulle skada sig så kommer jag få åka hem.

– Klart att det var tufft, men jag tänkte att jag åker dit och har med mig i bakhuvudet att jag ska åka hem samtidigt som jag skulle vara redo om någon skadade sig. Det var en svår situation, men jag tror att det var nyttigt och att jag tagit lärdom av det. Nästa gång vill jag vara med i laget.



Vad krävs det av dig för att komma med till VM?

– Nu har jag presterat på hemmaplan, men att jag också kan ta med mig det till landslaget, självförtroendet jag har i Brynäs, avslutar Hanna Thuvik.

Hanna Thuvik – en framtida VM-spelare? Foto: Ronnie Rönnkvist

