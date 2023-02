Tillsammans med Börje Salming banade Inge Hammarström för svenskar i NHL på 70-talet. Nu väljs legendaren in i svensk hockeys Hall of Fame, meddelar Svenska ishockeyförbundet.

I samband med Tre Kronors premiärmatch av Beijer Hockey Games nästa vecka kommer en legendar inom svensk ishockey att hyllas. Detta efter att Svenska ishockeyförbundet under torsdagen meddelat att Inge Hammarström valts in i svensk hockeys Hall of Fame.

“En av våra mest tekniska och skickliga forwards med skridskoåkningen som signum. Inge spelade i Wifsta/Östrands Fagerviks A-lag redan som 15-åring, sedan blev det Timrå IK under två säsonger innan han skrev på för Brynäs. I Gävleklubben tog han hem fyra SM-guld, tre före NHL-karriären, ett efter återkomsten till svensk ishockey”, skriver förbundet i sin motivering.

Hammarström banade tillsammans Börje Salming vägen för svenskar i NHL då han efter VM 1973 valde att flytta från Sverige till NHL och Toronto Maple Leafs. Totalt gjorde Hammarström sex säsonger i NHL under 70-talet innan han vände hem till Sverige och Brynäs igen 1979.

Under sin karriär spelade Hammarström ett OS (1972), fem VM (1971, 1972, 1973, 1979 och 1981) samt en Canada Cup (1976) med Tre Kronor. Efter karriären blev Inge Hammarström en framgångsrik talangscout åt Philadelphia Flyers och Vancouver Canucks mellan 1989 och 2018.

