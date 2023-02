Gustav Nyquist har tidigare ryktats vara aktuell för en trejd innan deadline om en månad.

Men nu ser så inte ut att bli fallet då Nyquist har drabbats av en axelskada som gör att han missar resten av NHL:s grundserie.

I förra veckans match mot Edmonton Oilers klev Gustav Nyquist av med en axelskada och under helgen sattes han sedan upp på skadelistan av Columbus Blue Jackets.

Nu har skadedomen kommit för Nyquist.

Columbus meddelar att svensken inte behöver opereras för axelskadan – men ser ut att missa resten av grundserien som följd av skadan. Nyquist har tidigare haft problem med axelskador. Han missade hela säsongen 2020/21 då han tvingades operera ena axeln.

INJURY UPDATE: #CBJ forward Gus Nyquist, who was placed on Injured Reserve on Jan. 28, is expected to miss the rest of the regular season. He suffered a shoulder injury, which will not require surgery, at Edmonton, on Jan. 25.