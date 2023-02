AIK ledde med 3-0 mot Almtuna efter 24 minuters spel.

Men på 13 minuter släppte AIK in fyra mål och förlorade matchen med 3-4.

– Det är bedrövligt hur vi beter oss i andra, säger lagkaptenen Christian Sandberg till C More.

I onsdagens match mellan AIK och Almtuna såg hemmalaget ut att vara på väg mot tre poäng hemma på Hovet.

Efter 24 minuters spel hade nämligen AIK tagit ledningen med 3-0 och det såg då ganska bekvämt ut.

Efter det rasade dock AIK ihop fullständigt.

3-0 till 3-3 på fem minuter: “Vi är inte ödmjuka”

Först reducerade William Eriksson – som lämnade AIK för Almtuna i söndags – till 3-1 i powerplay. Därefter agerade Eriksson passningsläggare då han spelade fram till Hampus Harlestams 3-2-mål i boxplay. Med bara två minuter kvar av mittperioden klev då en annan tidigare AIK-spelare, Valdemar Johansson, fram och satte 3-3. Almtuna hade då gjort tre mål på drygt fem minuter för att komma tillbaka in i matchen.

– En bedrövlig andra där vi släpper för enkla mål. Vi är inte ödmjuka efter den första, säger AIK:s lagkapten Christian Sandberg till C More och fortsätter:

– Vi har visat upp att vi kan spela fantastisk hockey men också att vi kan vara slarviga. Ödmjukheten i vissa situationer finns inte där i dag.

Norbäck hjälte för Almtuna

I den tredje perioden kunde i stället Almtuna skjuta segermålet. Fem minuter in i perioden så satte Jesper Norbäck 3-4 i matchen vilket är blev slutresultatet.

– När vi får in en kasse släpper vi axlarna lite och gör det vi ska. Då vänder vi och vinner, säger Jesper Norbäck till C More.

AIK har nu förlorat fyra raka matcher medan Almtuna bröt sin fem matcher långa förlustsvit.

AIK – Almtuna 3–4 (2-0,1-3,0-1)

AIK: Zion Nybeck, Alfred Barklund, Daniel Muzito-Bagenda.

Almtuna: William Eriksson, Hampus Harlestam, Valdemar Johansson, Jesper Norbäck.

