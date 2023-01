Värvningen blev klar i förra veckan, men frågetecken fanns kring hur redo han var.

I kväll slog Olli Palola till direkt - i sitt första byte i Timrå-debuten.

– Vilken comeback i svensk hockey, säger C Mores kommentator Jörgen Larsson.

Inför kvällens möte mellan HV71 och Timrå var bortalagets nyförvärv Olli Palola uppskriven som 13:e forward. Efter en säsong där 34-åringen skuggats av skador och inte fått det att lossna fanns det däremot frågetecken kring hur snabbt han skulle kunna bidra på isen.

Svaret blev; snabbt.

Med drygt tre minuter spelade av mötet var Olli Palola inne på isen för första gången. Då slog han till direkt. Den finska forwarden höll sig framme när Anton Lander fick pucken till sig i ett farligt läge. Pucken landade på Palolas blad och han kunde jubla efter ett enkelt första mål i tröjan - i sitt första byte.

– Vilken comeback i svensk hockey för Olli Palola. Ruskigt läckert 1–0-mål för gästande Timrå, säger C Mores kommentator Jörgen Larsson.

– Bättre start är svårt att få. Han är en målsytt. Snabba ben, klubban i isen. Han gör det otroligt bra där Olli, säger Anton Lander till C More.

Senast han var i SHL var under 2020/21. Då stod han för 26 poäng på 43 grundseriematcher i Rögle.

Timrå utökade sedan till 2–0 genom Joonas Lyytinen.

Matchen pågår.