Efter det gedigna jobb han gjort i båset hos HC Dalen är det inte mer än välförtjänt att Per Gustafsson får chansen att kliva in som assisterande tränare i HV71 när SHL-föreningen känner sig nödgad att agera. Men samtidigt är det nästan lite sorgligt att det ska till en kris för att han ska få den chansen.



När HV71 hackar i SHL och tvingas till ytterligare ett krisdrag (vilket i ordningen?) innebär det att HC Dalen blir en förlorare och att Per Gustafsson slutligen får chansen i klubben han älskar och har vunnit fyra SM-guld med.



Oerhört välförtjänt förstås, men samtidigt är det lite sorgligt att han får chansen först som en krislösning.



I åtta långa säsonger har Gustafsson gnuggat på ute i Norrahammar i rollen som tränare. Mesta delen av tiden även som sportchef. Under åren som har passerat