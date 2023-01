I sin 31:a och kanske viktigaste SHL-match slog Theo Lindstein till med sitt första A-lagsmål. Ett mål som innebar att Brynäs vann med 2-1 ochh tog tre livsviktiga poäng mot jumbon Malmö.

– Det var inget höjdarskott men…, säger stortalangen till C More.

Theo Lindstein blev förra säsongen den första spelare född 2005 att göra poäng i en SHL-match. Nu har han också gjort sitt första mål.

Och det var inte vilket mål som helst.

Vid ställningen 1-1 i den tredje perioden, efter ett massivt tryck av hemmalaget Malmö, sköt 17-åringen iväg ett direktskott som smet in bakom Brandon Maxwell. Målet kom med tre minuter kvar av matchen och blev direkt avgörande.

– Det var väldigt skönt att den gick in. Det var inget höjdarskott men… skönt att vi lyckades ta tre poäng här nere, säger stortalangen till C More.

Tidigare målskyttar i matchen var Carl-Johan Lerby för Malmö ochDmytro Timashov för Brynäs.

