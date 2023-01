Efter uppgifter om intresse från SHL bröt Olli Palola med HIFK tidigare under torsdagen.

Nu står det klart att Timrå tar in den finska forwarden.

– Kommer passa bra in i vårt spelsystem, säger sportchefen Kimmo Kapanen på klubbens hemsida.

Det var Expressen som först rapporterade i förra veckan om att Olli Palola var av intresse för SHL-klubbarna. Därefter kom ett avslöjande om att han var klar för Timrå. Nu är övergången bekräftad.

Efter att den finska forwarden brutit sitt avtal med Liiga-klubben HIFK tidigare under dagen, kan han nu officiellt presentera sig som en Timråspelare säsongen ut.

– Olli är en väldigt rutinerad forward med framförallt ett bra skott som han kan utnyttja från flera olika positioner. Det är en hårt jobbande spelare som kommer passa bra in i vårt spelsystem och med rutinen och den spelstil han har så kan han spela i många olika roller där både powerplay och boxplay spelar in, säger sportchefen Kimmo Kapanen på klubbens hemsida.

“Hoppas få en nystart"

Den nu 34-årige Olli Palola har erfarenhet från både finska Liiga och KHL, men har även tidigare gjort två säsonger i SHL. 2016/17 stod han för 48 poäng på 52 matcher för Växjö och så sent som 2020/21 var han tillbaka i Sverige för att spela med Rögle. Då blev det 26 poäng på 43 matcher i grundserien.

– Jag ser verkligen fram emot att få komma tillbaka till Sverige och träffa mina nya lagkamrater. Jag har bara bra minnen från SHL som liga och jag hoppas få en nystart på säsongen här i Timrå IK och börja göra mål och på så sätt också hjälpa laget framöver, säger OIli Palola.

Kontraktet gäller som sagt säsongen ut. Palola kommer trots dagens presentation inte att spela kvällens möte mot Brynäs utan får vänta på sin debut.

TV: "Ett glädjerus över att få komma hem"