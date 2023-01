Pontus Holmberg tillbaka i Toronto Maple Leafs

Toronto Maple Leafs skickade ner Pontus Holmberg till AHL förra veckan – som då svarade med att göra mål direkt. Nu är svensken tillbaka i NHL.

Det var förra onsdagen som Pontus Holmberg skickades ner till AHL. Men redan nu är forwarden alltså tillbaka med Toronto Maple Leafs.

Under måndagen meddelade organisationen att man har valt att kolla upp den tidigare SHL-stjärnan till NHL.

The @MapleLeafs have recalled F Pontus Holmberg from the @TorontoMarlies.