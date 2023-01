Bruce Boudreaus framtid i Vancouver Canucks hänger på en skör tråd. I natt förlorade laget mot Colorado Avalanche och redan innan nedsläpp erkände huvudtränaren att han vet att slutet är nära.

– Jag skulle bara vara fånig om jag sade att jag inte vet vad som pågår, säger Boudreau till ESPN.

Slutet ser av allt att döma ut att vara nära för Bruce Boudreau i Vancouver.

I natt förlorade hans Canucks mot regerande Stanley Cup-mästaren Colorado Avalanche med 1–4 och redan inför matchen erkände den pressade tränaren att han förstod att hans tid i klubben snart kunde vara över.

Helgens matcher mot Colorado och Edmonton kan bli hans sista.

– Jag vet inte ännu. Jag skulle bara vara fånig om jag sade att jag inte vet vad som pågår. Som jag sagt förut så kommer jag till jobbet varje dag och förstår vilket härligt jobb jag har, säger Boudreau till ESPN.

Canucks hamnade i ett 0–1-underläge i den första perioden i nattens möte med Colorado och låg under med 0–3 när halva matchen var spelad. Elias Pettersson sköt förvisso ett visst hopp till Canucks med sin 1–3-reducering, men närmare än så kunde hemmalaget inte komma.

Slutresultatet skrevs till 4–1 till fördel för Avalanche efter att Brad Hunt fastställt slutresultatet i slutskedet av den andra perioden. Under matchens gång hyllades tränaren av hemmapubliken i Rogers Arena.

"Bruce there it is!" chants in Vancouver as Bruce Boudreau gets emotional behind the bench 🥹 #Canucks pic.twitter.com/M1xzsZUY8b