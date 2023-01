Rögle vinner Skånederbyt mot Malmö efter straffläggning.

Trots att de lyckades ta en poäng så växer avståndet upp till säker mark för Malmö.

– Vi kan inte lägga oss ner och dö, säger Emil Sylvegård till C More.

Det brukar bli dramatiska och jämna matcher i Skånederbyt mellan Rögle och Malmö och lördagskvällens match blev mer av samma vara.

Hemmalaget Rögle var det laget som kom ut starkast och fick tidig utdelning då jättetalangen Marco Kasper klev fram och sköt 1-0 redan efter drygt två minuters spel. 1-0 stod sig sedan också perioden ut

– Det var bra pass från “Bengan” (Anton Bengtsson) till (Riley) Sheen in i mitten så jag lyckades hitta en öppning där och det blev mål vilket vad skönt, säger Kasper till C More och fortsätter:

– Vi kommer ut bra första bytena i matchen och lyckas göra mål direkt vilket såklart är viktigt för matchens gång.

I den andra perioden var det sedan Malmö som hade de hetare målchanserna men det blev inga mål utan Rögle behöll sin ledning efter 40 spelade minuter.

Då tog trotjänaren Emil Sylvegård till orda i C More om lagets situation – både i matchen och i tabellen.

– Oavsett var vi ligger i tabellen så är det goda vanor varje dag. Om vi hamnar i kval eller var vi hamnar så… Har man goda vanor så tar man med sig det. Vi kan inte lägga oss ner och dö utan förbereda oss varje dag, varje byte och verkligen spela med hjärtat, sade Sylvegård.

Stål Lyrenäs straffhjälte

Malmö kom sedan ut ännu starkare i inledningen av den tredje och fick då efterlängtad utdelning. Efter sex minuters spel spräcktes Christoffer Rifalks nolla då Markus Lauridsen skickade in sitt första mål för säsongen.

Markus Lauridsen slår till - det är kvitterat i Skånederbyt! pic.twitter.com/X1RF7rXi00 — C More Hockey (@cmorehockey) January 21, 2023

Det blev inga fler mål varken under ordinarie tid eller förlängning utan i stället väntade straffläggning i rivalmötet.

Där blev det Rögle som kunde ta bonuspoängen efter att Oskar Stål Lyrenäs blev enda målskytt medan Christoffer Rifalk höll tätt för hemmalaget.

För Malmö är det nu ett väldigt tufft läge då de – trots poängen – nu har tolv poäng upp till säker mark.

Rögle – Malmö 2–1 SO (1-0,0-0,0-1,0-0,1-0)

Rögle: Marco Kasper. Oskar Stål Lyrenäs (avgörande straff).

Malmö: Markus Lauridsen.

