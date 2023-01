Max Pacioretty missade de 38 inledande matcherna på grund av en avsliten hälsena. I sin blott femte match tillbaka utgick veteranen skadad – efter att ha dragit av hälsenan igen. Nu väntas han missa resten av säsongen.

Det var i slutsekunderna av mötet mellan Carolina Hurricanes och Minnesota Wild under natten till fredag, svensk tid, som Max Pacioretty föll ihop på isen i stora smärtor. Veteranen fick hjälp till omklädningsrummet och efter matchen var tränaren Rod Brind'Amour inte särskilt hoppfull kring Paciorettys status.

– Förhoppningsvis är det inte så illa som vi tror, men jag är inte så optimistisk just nu, sade Brind'Amour till TSN efter matchen.

Tyvärr för Hurricanes del var det så illa som de trodde. Under gårdagen meddelade NHL-klubben att Paciorettys hälsena slitits av – vilket är samma skada som 34-åringen ådrog sig under sommarträningen inför NHL-säsongen.

Oh no.



Inside the final minute, Max Pacioretty goes down and has to be helped off the ice. Awful, awful scene. pic.twitter.com/B6leVJRGqX