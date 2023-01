Tidigare har både Amanda Johansson och Agnez Svensson lämnat Leksand under uppmärksammade former. Förra veckan blev Lisa Östrup den tredje spelaren i raden att bryta med dalalaget mitt under brinnande SDHL-säsong.

– Man måste ha en viss förståelse för att kraven inte kan se likadana ut som för en herrspelare, säger Östrup till Hockeysverige.se.

NACKA (Hockeysverige.se)

Lisa Östrup lämnade Linköping för spel i Leksand den här säsongen. Nu blev inte säsongen som vare sig hon eller Leksand hade hoppats på och under förra veckan blev hon den tredje spelaren på kort tid som lämnat klubben.

– Jag förväntade mig att ha kul och spela mycket när jag kom till Leksand, vilket jag också gjorde i början av säsongen och tyckte att det gick bra. Vi hade en bra grupp och i början kändes det som mina förväntn