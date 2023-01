Toronto Maple Leafs och William Nylander kör på i toppen av den östra konferensen. I natt vände och vann laget mot divisionsrivalerna Florida Panthers med 5-4 på övertid – efter två viktiga mål och en assist av William Nylander.

– Jag kunde ta pucken till den bortre stolpen och runda honom, säger svensken till NHL.com om sitt avgörande mål.

William Nylander snittar strax över en poäng per match och är en av Torontos viktigaste spelare. I natt stod stjärnsvensken för två direkt avgörande mål.

Först kvitterade han i den tredje perioden vid ställningen 4-3 till Florida, och sedan avgjorde han med sitt 5-4-mål på övertiden. Två mål som innebar att Maple Leafs vann matchen.

Det första målet kom på ett lite udda sätt när Mitchell Marner slängde in en puck framför mål som gick via huvudet på Nylander och in bakom Sergej Bobrovskij.

– Jag har inte skjutit pucken på sistone, det var skönt att få in en via huvudet och det kändes bättre efter det. Jag såg egentligen ingenting, jag var bara framför målet. Mitch la in den mot mål och jag antar att den träffade mitt huvud, jag tar den, säger 26-åringen till NHL.com.

Tredje bäste svensk

Om det var ett så kallat skitmål får vi säga att mål nummer två var ett snyggare mål. I tre mot tre spelet trampade William Nylander upp fart längs vänsterkanten och hängde av sin gubbe.

Med den nyfunna ytan bröt han in på mål och rundade Floridas ryske målvakt innan han la in pucken i ett nästintill tomt mål.

– Jag hade fart och gick brett. Jag kunde ta pucken till den bortre stolpen och runda honom.

Målen var hans 23 och 24 för säsongen. Med det är han den bäste målskytten i laget. Vi kan också notera en assist på Auston Matthews 4-3-reducering. Något som innebär att stjärnsvensken nu har gjort 50 poäng den här säsongen. Endast Elias Pettersson och Erik Karlsson har gjort flera av NHL-svenskarna.

Matchfakta:

0-1 Carter Verhaeghe (Aaron Ekblad), 1-1 Dryden Hunt (Morgan Rielly, Zach Aston-Reese), 1-2 Anton Lundell, 2-2 Alexander Kerfoot (Calle Järnkrok, Timothy Liljegren), 2-3 Josh Mahura (Radko Gudas, Grigorij Denisenko), 2-4 Aleksander Barkov (Brandon Montour, Sam Reinhart), 3-4 Auston Matthews (William Nylander, Mitch Marner), 4-4 William Nylander (Mitch Marner, Mark Giordano), 5-4 William Nylander (Connor Timmins, John Tavares).