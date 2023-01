Han förde en ganska undanskymd roll i JVM. Men i återkomsten till Brynäs klev William Strömgren fram direkt. Han gjorde 1+1 i 5-2-segern.

– Han fortsätter där han lämnade oss och åkte på JVM, säger Mikko Manner till Hockeysverige.se.

GävleDala-matcherna mellan Brynäs och Leksand är laddade i normala fall. När båda lagen nu dessutom ligger och skvalpar runt slutspelsstrecket, med ett allt annat än betryggande avstånd ned till kval, var det mer som stod på spel än vanligt.

Brynäs vann med 5-2. Nick Olesen sköt ett hattrick och har nu gjort fem mål på de fyra senaste matcherna. Dessutom styrde Hannes Björninen in en puck i powerplay. Och så var det då William Strömgren. JVM-återvändaren som dessutom hade en assist på Björninens mål.

– “WIlles” individuella prestation ger oss 4-2. Det var jätteviktigt och avgörande för oss att ha tvåmålsledningen när de tog ut målvakten, säger Mikko Manner.

Vad säger du om Strömgrens match?

– Kanonbra. Han fortsätter där han lämnade oss och åkte på JVM. Han är jättebra på högersidan, han är en stor kille och skyddar pucken och har ett speciellt tålamod. Han är lurig. Han är stor och jobbar hårt, och fysiken blir bättre.

“Det kom på instinkt”

Strömgren själv var nöjd med sin insats i återkomsten.

– Jag hade mycket energi idag. Jag gav allt där ute, och det lönade sig, säger han.

– Jag har haft lite strul med sömnen, men jag kanske spelar bättre med lite sömn, funderar junioren med ett leende.

Och sen firade han målet - på ett ben - framför Leksands bås.

– Det kom på instinkt. Det var skönt.

Strömgren var inledningsvis extraforward under JVM, men spelade sig in i laget under slutspelet.

Med vilka känslor kommer du hem därifrån?

– Det är lite både och. Det var kul att spela, självklart. Sen att vi snubblade på finallinjen och släppte in det där målet (mot Tjeckien) med 38 sekunder kvar…Det var verkligen surt. Och sen förlorade vi bronset på övertid också. Det blev en ond cirkel.

– Men individuellt var det skönt att få spela och komma in i laget.

Släppte kanadensaren: “Visar att de har förtroende”

Brynäs plockade in Kevin Roy i laget, på ett korttidskontrakt, när William Strömgren var borta - men kanadensaren kontrakt förlängdes inte. Detta eftersom Strömgen skulle ha hans roll igen.

– Det visar att de har förtroende för mig, även fast jag är en ung kille.

Oula Palve hade funnit fin kemi med just Roy - men säger att han förstår Brynäs beslut att inte förlänga med kanadensaren.

– Han var en bra spelare, men vi har många forwards och alla är friska. Strömgren är tillbaka från JVM. Så jag förstår dem. Men jag är säker på att något annat lag kommer få nytta av honom.

– Och Strömgren var bra idag. Det bevisade väl bara att de fattade rätt beslut.

