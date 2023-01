Torsdagen har så här långt varit tränarbombernas dag i Hockeyettan då Karlskrona valt att agera och plocka in Magnus Sundquist som ny huvudtränare och Boden tvingats tillkännage att succécoachen Roger Forsberg lämnar klubben av sociala skäl.



Wow.



Låt oss börja med Boden och Roger Forsberg.



Att huvudtränaren väljer att kliva av just när säsongen börjar dra ihop sig på allvar är förstås ett dråpslag. För Forsberg har ju gjort succé.



Som jag skrev om i en Plus-text tidigare under dagen tillhör 57-åringen det garde av tränare som har lyckats riktigt bra den här säsongen. Han har på ett smidigt sätt lyckats foga samman sitt eget hockeytänk med det intensivt fysiska spel som älskas på läktarna i gamla Björknäshallen och på så sätt gjort Boden till en vinstmaskin. En trygg vinstmaskin.



Sociala skäl a