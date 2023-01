Med premiären av U18-VM bara några timmar bort går hockeysverige.se igenom truppen tillsammans med förbundskaptenen Pernilla Winberg.

Idag inleds U18-VM med match mot USA. Assisterande Förbundskapten är tidigare OS-hjälten, Pernilla Winberg, som var med om att spela hem OS-silver till Sverige 2006. Hockeysverige.se bad henne att presentera truppen som ska jaga medaljer i OS.

MÅLVAKTER

1. Ida Henriksson

Moderklubb: HA74

Säsongen 2022/23: HA74 (herrar junior)

– Hon spelar på sin storlek (180 cm/67 kg), är stark i närkampsspelet och har ett bra spelsinne.

Ida Henriksson. Foto: Bildbyrån.

30. Felicia Frank

Moderklubb: IFK Falköping

Säsongen 2022/23: Brynäs IF (SDHL)

– Som målvakt är hon väldigt stark på skridskorna. Bra i spelet med klubban och ett riktigt bra spelsinne.

Felicia Frank. Foto: Ronnie Rönnkvist.

35. Lovisa Lundström

Moderklubb: Munksund/Skuthamns SK

Säsongen 2022/23: Luleå (Division 1)

– Hon kommer inleda utanför truppen som extra målvakt. Hon har inte varit med oss under året, men hon spelar i NDHL-laget i Luleå och har gjort det bra.

BACKAR

3. Mira Jungåker

Moderklubb: HC Dalen

Säsongen 2022/23: HV71 (SDHL)

VM-spelare 2022

– Väldigt kylig med pucken. Bra skridskoåkare med mycket energi. Hon tar bra beslut när hon ska passa eller skjuta. Dessutom är hon alltid ett offensivt hot även om hon är back samtidigt gör hon det gedigna arbetet i egen zon.

Mira Jungåker. Foto: Ronnie Rönnkvist.

4. Olivia Sohrner

Moderklubb: Hässelby/Kälvesta HC

Säsongen 2022/23: Djurgårdens IF (SDHL)

– Olivia har varit skadad under en längre tid. En väldigt skicklig spelare med pucken och sevärd back som nu är tillbaka helt efter sin skada. Hon kommer få chansen att spela till sig en plats under lägret innan turneringen.

Olivia Sohrner. Foto: Ronnie Rönnkvist.

7. Maja Ålenius

Moderklubb: Gävle GIK

Säsongen 2022/23: Brynäs IF (SDHL)

– En stabil back som spelar väldigt enkelt och tar bra beslut med pucken för att göra hennes medspelare bättre.

Maja Ålenius. Foto: Bildbyrån.

8. Jenna Raunio

Moderklubb: HV71

Säsongen 2022/23: HV71

– Skicklig med och väldigt stark på pucken. Dessutom har hon ett extremt bra skott och ett offensivt hot. Jenna är även väldigt skicklig i powerplay.

Jenna Raunio. Foto: Ronnie Rönnkvist.

10. Linnea Natt och Dag

Moderklubb: SDE HF

Säsongen 2022/23: Djurgårdens IF (SDHL)

– Linnea har vuxit som spelare under säsongen gång. Jag tycker att hon har bra skridskoåkning, duktig på att ta pucken framåt hela tiden och följa med upp i anfallen från sin backposition.

Linnea Natt och Dag. Foto: Bildbyrån.

15. Astrid Lindeberg

Moderklubb: IFK Täby

Säsongen 2022/23: Luleå HF (SDHL)

– En stabil och trygg back som kommer att bli viktig för oss. Hon agerar fort och tar pucken framåt.

Astrid Lindeberg. Foto: Ronnie Rönnkvist.

26. Emma Goding

Moderklubb: Finspångs AIK

Säsongen 2022/23: MoDo (SDHL)

– En back som är väldigt jobbig för motståndarna att möta. Hon spelar väldigt tufft, är rejäl i närkamperna och gör det hårda jobbet i varje byte.

Emma Goding. Foto: Bildbyrån.

FORWARDS

9. Mira Markström

Moderklubb: HV71

Säsongen 2022/23: HV71 (SDHL)

– En skicklig spelare som är extremt bra på att skydda pucken. Hon gillar när det är skarpt läge och lägena som betyder som mest. Dessutom är Mira en skicklig målskytt.

Mira Markström. Foto: Ronnie Rönnkvist.

11. Ella Hellman

Moderklubb: Hovås HC

Säsongen 2022/23: Frölunda HC (Division 1)

– Hon gör jobbet över hela banan och tar kloka beslut med pucken.

Ella Hellman. Foto: Ronnie Rönnkvist.

12. Stina Andersson

Moderklubb: Husums HK

Säsongen 2022/23: IF Björklöven (Division 1)

– Stina är en intensiv skridskoåkare som är bra på att vinna tillbaka lösa puckar och skapar bra lägen för sina lagkamrater.

Stina Andersson. Foto: Bildbyrån.

13. Mira Hallin

Moderklubb: Svedjeholmens IF

Säsongen 2022/23: MoDo HK (SDHL)

– Hon är en riktigt målskytt. Har ett väldigt vasst skott och är distinkt då hon får chanserna. Placerar sig oftast rätt för att sätta dit målen.

Mira Hallin. Foto: Ronnie Rönnkvist.

14. Tilde Utbult

Moderklubb: Skärgårdens SK

Säsongen 2022/23: Frölunda HC (Division 1)

– En riktig lirare. Även hon har ett bra skott och kan göra det lilla oväntade där ute. Rightare.

Tilde Utbult. Foto: Ronnie Rönnkvist.

16. Emilia Bergeby Hallbeck

Moderklubb: Lerums BK

Säsongen 2022/23: Frölunda HC (Division 1)

– Emilia är en energispelare som alltid gör det hårda jobbet. Hon vinner lösa puckar och är jobbig att möta för motståndarna. Sedan är hon väldigt stark i boxplay.

Emilia Bergeby Hallbeck. Foto: Ronnie Rönnkvist.

18. Hilda Svensson

Moderklubb: IK Oskarshamn

Säsongen 2022/23: HV71 (SDHL)

– En bra spelare på att skydda pucken. Hon gör sina medspelare bättre i byte efter byte och kan skapa målchanser från ingenstans. Vass i powerplay med hennes spelstil.

Hilda Svensson. Foto: Bildbyrån.

21. Emma Rehn

Moderklubb: Linköpings HC

Säsongen 2022/23: HV71 (SDHL)

– Rehn spelar med hög fart och jobbar väldigt hårt i varje byte. Hon är vass framför mål och framför allt på returerna.

Emma Rehn. Foto: Bildbyrån.

22. Sara Lindqvist

Moderklubb: Storumans IK

Säsongen 2022/23: Luleå HF (SDHL)

– Sara är en teknisk lirare och bra skridskoåkare som kan göra det här lilla extra med pucken.



Sara Lindqvist. Foto: Bildbyrån.

23. Isabelle Leijonhielm

Moderklubb: IFK Täby

Säsongen 2022/23: AIK (SDHL)

– Även hon en spelare som är väldigt bra på att skydda puck. Tar ofta bra beslut på små ytor. Jag tycker också att hon blivit med explosiv och går rakare mot mål den här säsongen, vilket också lyft hennes spel en nivå till. Hon skapar många målchanser på egen hand.

Isabelle Leijonhielm. Foto: Bildbyrån.

24. Ebba Hedqvist

Moderklubb: Svedjeholmens IF

Säsongen 2022/23: MoDo HK (SDHL)

– Hon är en spelare som tar ett stort ansvar över hela banan. En spetsig spelare som är både framspelare och målskytt.

Ebba Hedqvist. Foto: Ronnie Rönnkvist.

28. Moa Gustafsson

Moderklubb: Hässelby/Kälvesta HC

Säsongen 2022/23: Linköpings HC (SDHL)

– Moa är en hårt jobbande spelare som alltid ger 100 procent i varje situation hon går in i.



Moa Gustafsson. Foto: Ronnie Rönnkvist.

29. Stella Lindell

Moderklubb: Grästorps IK

Säsongen 2022/23: Brynäs IF

– Stella jobbar alltid stenhårt. Hon tar ett stort ansvar både på och utanför isen. Tar alltid bra beslut som gynnar gruppen och är kaptenen i laget.

Stella Lindell. Foto: Bildbyrån.

