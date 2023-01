Tjeckien tog sig enkelt vidare till JVM-semifinal.

Stjärnan Jiri Kulich hade show med fyra poäng i 9-1-krossen.

För andra året i rad är Tjeckien klara för semifinal på JVM.

Tjeckerna vann grupp A och fick därmed möta Schweiz i kvartsfinalen, ett Schweiz som imponerat genom att vinna över både Finland och Slovakien.

Det blev då en chockstart på matchen då Schweiz tog ledningen redan efter 22 sekunders spel – men tjeckerna stressade inte upp sig för det.

Efter 0-1-målet tog Tjeckien över totalt och de kunde sedan vinna matchen med hela 9-1 för att säkra semifinalplatsen.

Matchens främsta spelare var Tjeckiens stora forwardsstjärna Jiri Kulich som sköt två mål samt assisterade till ytterligare två för totalt fyra poäng i matchen. Han var en av de tre tvåmålsskyttar för Tjeckien då även Marcel Marcel och Gabriel Szturc gjorde två mål vardera. Stortalangen Eduard Sale, fortfarande bara 17 år, utmärkte sig även genom att bidra med 1+1 i matchen.

Tjeckiens två stora backstjärnor levererade också. David Jiricek stod för 1+1 medan lagkaptenen Stanislav Svozil noterades för 0+2.

