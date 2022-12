Han gjorde ett sensationellt succéinhopp i onsdags. Men i kväll gick precis allt fel för Brynäs inlånade målvakt Oliver Håkanson.

– Vi lämnar ju Oliver ensam i kassen, suckar Simon Bertilson i CMore.

Anders Lindbäck är sjuk, vilket medfört att Brynäs lånat in Oliver Håkanson från Almtuna. Efter att Tomi Karhunen släppt in tre snabba mål i onsdagens match mot Luleå fick Håkanson hoppa in, bara timmar efter att han tränat med Almtuna.

Håkanson gjorde succé och räddade 20 av 21 skott. Det gjorde att han i kväll fick chansen från start i Brynäs match mot Rögle. Men då gick precis allt fel för 20-åringen.

Håkanson släppte in tre av elva skott, innan han byttes ut i slutet av den första perioden. Såväl 1-0-målet från Adam Tambellini som 3-0-målet från Tony Sund var sannolikt puckar som målvakten borde ha tagit. Däremellan hade Daniel Zaar gjort 2-0.

“RIKTIGT DÅLIGT AV OSS”

I kväll var det alltså ombytta roller - med Tomi Karhunen som fick hoppa in i stället för onsdagens succémålvakt.

– Vi gör en skitstart. Vi lämnar Oliver alldeles ensam. Det är riktigt dåligt av oss, sa en frustrerad Simon Bertilsson till C More i första periodpausen.

Efter målvaktsbytet har Brynäs hämtade Brynäs upp 0-3-underläget till ett 3-3-läge. Simon Bertilsson, Kevin Roy och Oula Palve gjorde målen. Därefter har Rögle gått ifrån till 5-3. Adam Tambellini och Vojtech Mozik har överlistat Karhunen.

