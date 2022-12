Västerås IK fick under gårdagen se sin förlustsvit utökas till sex raka matcher, efter en 2–3-förlust mot BIK Karlskoga. Då hade backen Ludvig Jardeskog ett och annat att säga om lagets prestation.

– En riktigt, riktigt dålig förstaperiod där attityden är bedrövlig, säger han till Vestmanlands Läns Tidning.

Det tog inte lång tid innan Västerås IK fick infinna sig i ett underläge under torsdagens match. Trettio sekunder in i förstaperioden satte BIK Karlskoga matchens första mål. Ett par minuter senare kom nästa.

Den svaga insatsen från VIK gjorde att frustrationen blev påtaglig. Inte minst hos Ludvig Jardeskog som riktade skarp kritik mot lagets insats efter matchens slut.

– Jag tycker att det är en fruktansvärt dålig förstaperiod. I alla fall starten. Jag tycker vi är så jävla nonchalanta. Går ut och tror att det ska lösa sig av sig självt. Kämpar inte riktigt och förtjänar ingenting. En riktigt, riktigt dålig förstaperiod där attityden är bedrövlig, säger den 27-årige backen till VLT-sporten efter matchen.

Därmed var laget överens om att en förändring behövde ske inför de resterande två tredjedelarna av matchen.

– Inför andra sa vi till varandra att nu kan det fan inte bli sämre. Nu är vi fan på botten och måste börja ta i lite och kämpa för varandra.

Snubblade på målsnöret

Därefter lyckades Västeråsklubben ta sig tillbaka in i matchen, och halvvägs in i den tredje perioden var ställningen lika.

Men i slutminuterna av perioden skulle Gustaf Franzén se till att VIK gick därifrån med sin sjätte raka förlust, då forwarden punkterade matchen med sitt 3–2-mål.

– Det har gått tungt senaste matcherna. Många borta, många motgångar. Idag pissar det emot sista fem minuterna. Men det finns inget annat att göra än att kämpa vidare, säger Jardeskog till lokaltidningen.

Västeråsklubben ligger just nu på en tolfteplats i tabellen efter 28 spelade matcher. Under fredagskvällen väntar nu Almtuna IS på bortaplan.

TV: "Skulle kunnat bli en Rönnberg för Örebro"

