Slovakien bjöd på en ny stor skräll i årets JVM.

Under gårdagskvällen vann de mot USA med 6-3 – efter att både AIK:s Dalibor Dvorsky och Södertäljes Alex Ciernik blivit målskyttar.

Tidigare under JVM har vi fått se ett par skrällar då Schweiz vann med 3-2 över Finland efter förlängning och Tjecken besegrade superfavoriten Kanada med 5-2 i premiärmatchen.

Under gårdagskvällen kom nästa jätteskräll då Slovakien stod för en jätteinsats och besegrade USA med 6-3.

Slovakien tog ledningen tidigt i matchen men USA tog sedan över spelet och vände också för att leda med 2-1 efter första perioden. I den andra perioden kollapsade dock USA och Slovakien stod för en chockvändning.

AIK:s jättetalang Dalibor Dvorský klev fram och sköt 2-2 i powerplay och inom loppet av fyra minuter hade Slovakien gjort ytterligare två mål och ledde med 4-2 efter att stortalangen Filip Mesar skjutit ett skott som styrdes in i eget mål av en USA-back.

🇸🇰 SLOVAKIA GOAL 🚨



Dalibor Dvorsky with a flick of the wrist from the point and gives @HockeySlovakia a goal on the powerplay ⚡️



🇸🇰 2-2 🇺🇸#USASVK #WorldJunior pic.twitter.com/El2u7oBimB