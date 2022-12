Kanada revanscherade sig efter premiärfiaskot genom att vinna över Tyskland med hela 11-2.

Supertalangen Connor Bedard tangerade då ett kanadensiskt JVM-rekord – efter att ha gjort sju poäng (3+4) i matchen.

Det var ett lite pressat Kanada som ställde upp för nattens match mot Tyskland efter att de överraskande förlorat premiärmatchen mot Tjeckien med 5-2. Samtidigt kom Tyskland in i matchen med en bra känsla efter att ha gjort en heroisk insats och pressat Sverige i en match som bara slutade 1-0 till Sverige.

Men i natt revanscherade sig Kanada rejält och spände musklerna för att visa varför de är superfavoriter på årets JVM. Värdnationen vann med hela 11-2 över Tyskland och en viss Connor Bedard hade ett finger med i nästan allt.

Megatalangen, som är storfavorit att draftas etta i den kommande NHL-draften, hade stor show i krossen. När 60 minuter var spelade hade Bedard gjort hela sju poäng vilket är tangerat rekord av en kanadensisk spelare på ett JVM.

It's a hat trick kind of night for 🇨🇦Connor Bedard! #WorldJuniors #CANGER @HockeyCanada pic.twitter.com/mSLkbZ926S

Bedard passade fram till Kanadas 1-0-mål men klev sedan in i handlingarna rejält vid ställningen 2-1. 17-åringen sköt nämligen tre raka mål, ett i slutet av första perioden och två i den andra perioden, för att på egen hand se till att Kanada gick upp till en 5-1-ledning.

Dylan Guenther fullbordade också ett hattrick i den andra perioden och alla hans tre mål kom direkt efter en assist av Connor Bedard. Ställningen var 9-1 till Kanada redan efter två perioder som sedan bara kunde spela av matchen i den tredje perioden.

Dylan Guenther gets the second hat trick of the night and Canada leads 9-1. #WorldJuniors #CANGER@HockeyCanada pic.twitter.com/aBKmEmLbli