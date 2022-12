Fredrik Forsberg var med och åkte ut ur SHL med HV71 och sköt sedan på egen hand upp klubben till finrummet igen med sitt hattrick i den avgörande finalen.

Han har nu även varit lagets poängbästa spelare i SHL – men har utgående kontrakt efter säsongen.

– Jag trivs jättebra i Jönköping och ”Nubben” (Kent Norberg) vet att jag trivs bra så förhoppningsvis går det att lösa. Annars får jag kolla på något annat, säger Forsberg till hockeysverige.se.

18:e april 2021. HV71 eller Brynäs skulle tvingas lämna SHL. Svaret blev HV71. En klubb som spelat i högsta serien sedan 1985.

– Jag vill helst inte minnas den dagen, berättar Fredrik Forsberg för hockeysverige.se och fortsätter:

– Det var tufft såklart och en av dom värsta dagarna jag varit med om. I alla fall just den sista matchen.



Vad gjorde att ni inte fick ihop alla bitar den säsongen?

– Svårt att säga. Vi hade en grymt bra försäsong där vi vann allt utom en match. Sedan fick vi en tuff start i serien med en massa raka torskar i början.

– Det spreds en oro från start i serien. Vi kom aldrig ur det där. När vi väl vann en match så fick vi aldrig flytet att vinna matchen efter och då inte heller något riktigt självförtroende. Egentligen stämde det aldrig under hela den säsongen för oss. Det var en dålig säsong rakt igenom, tyvärr.

“Min spelstil lite speciell”

Fredrik Forsberg svarade för 17 mål och totalt 26 poäng på 50 matcher trots att han till och från fick sparsamt med speltid.

– Det var såklart lite hackigt för mig. Sedan kom jag från Hockeyallsvenskan och vi hade redan ett ganska etablerat lag med spelare som varit i ligan länge. Jag visste att det skulle bli tufft att ta sig in i laget.

– Jag tycker ändå att det poängmässigt rullade på rätt bra och jag gjorde en del mål och så vidare. Spelmässigt, fem mot fem, fanns det lite mer att ta av. Jag blandade och gav alldeles för mycket.

– Såklart att jag ville spela mer och jag tycker att jag gjorde det minst lika bra, eller dåligt om man så vill, som några andra av dom som fick spela. Det blir ofta så, jag var ny och hamnade lite utanför. Sedan är min spelstil lite speciell eftersom den mest är offensiv. Vi behövde spelare att lita på eftersom det blev mycket defensivt och vi inte styrde så många matcher.



Hur stoppar man dig i powerplay?

– Det är inte bara jag. Mycket handlar det om spelarna runt om såklart. Jag har min position och spets där på kanten. Sedan handlar det otroligt mycket om vad dom andra fyra gör för mig.

– Just den säsongen hade vi ett bra spel och att jag var på rätt plats när pucken kom. Det handlar lite om tillfälligheter också, men sedan är det saker jag jobbat med under alla år egentligen, med detaljer i powerplay. Det var en kombination av egen kompetens och vår femma som var riktigt bra.

Fredrik Forsberg är en viktig spelare för HV:s offensiv. Foto: David Wreland/Bildbyrån

Alla vet vart du har din zon och att man söker dig i powerplay, trots allt får du förr eller senare utrymme för ditt skott, hur har du jobbat med det?

– Det har framför allt varit genom detaljer inom femman. Vi försöker locka upp så vi kan spela bort en kille och skapa lite panik för lagen vi möter. Jag står med minst puck. Den kommer oftast till mig när det väl ska skjutas.

– Då har vi oftast spelat bort en gubbe och andra behöver kasta sig in i situationen. Då blir det lite mer yta för mig. Jag försöker bara ta vara på lägena när jag får skjuta. Vissa lag markerar mig lite hårdare, liknande det man kan se i handboll ibland när dom man-man markerar. Då öppnar det sig i stället för dom andra att skjuta.

– Efter att dom har fått skjutit några gånger kanske dom släpper markeringen på mig. Då kommer mitt läge. Det handlar om ett samspel mellan alla fem på isen. Det är ganska mycket detaljer och varianter som man vrider på hela tiden.

“Vilken lättnad det var”

Inför säsongen 2021/22 kom Tommy Samuelsson in som head coach. Vid sin sida fick han HV71-legendaren Fredrik Stillman.

– Det blev en ganska stor skillnad när dom kom in. Båda är otroligt rutinerade. Grunden av spelare stannade kvar, men det kom också in unga nya killar som visste var Hockeyallsvenskan innebar.

– Tommy och ”Stille” tryckte på att det skulle bli en oerhört tuff säsong även fast vi visste att vi hade ett väldigt bra lag för Hockeyallsvenskan. Dom var otroligt hårda och pushade oss varje dag. Oavsett om vi hade vunnit eller förlorat dagen innan så var det ny match som gällde.

– Jag tror det här hjälpte oss grymt mycket när allt skulle avgöras. Vi visste att det var en match i taget som gällde hela tiden. Det har vi tagit med oss in i den här säsongen, att det är ny match hela tiden. I den här ligan är det ännu tajtare och viktigare att man är påslagen varje match.



Hur minns du 5:e maj 2022?

– Den dagen var lite roligare faktiskt, säger Fredrik Forsberg med ett skratt och fortsätter:

– Om året innan var en av dom värsta dagarna i mitt liv så var 5:e maj än av dom bästa hittills. Vilken lättnad det var. Helt makalöst faktiskt.

Fredrik Forsberg sköt upp HV71 till SHL. Foto: Johan Löf/Bildbyrån

HV71 ligger just nu på en tolfte plats i SHL, men länge låg laget sist och olyckskorparna runt om i landet kraxade på ganska ordentligt.

– Det har såklart varit tufft. Vi vill vinna matcher och ligga högre upp. Nu fick vi en tuff start. Det gick lite trögt i början och det var många som behövde vänja sig med SHL-hockeyn, men vissa även med svensk hockey. Det tog lite tid när man skulle lära känna alla.

– Det känns som vi har kommit in i det mer och mer. Efter landslagsuppehållet i november har vi gjort det helt okej. Vi har kastat bort poäng på misstag lite för ofta. Då straffas man hårt i den här ligan. Suddar vi ut några sådan i varje match tror jag att vi kommer kunna klättra en bra bit i tabellen.



Finns tålamodet i gruppen?

– Ja, det tycker jag. Vi har visat upp att vi matchar dom flesta lagen när vi spelar som vi ska. Som jag sa har vi straffat oss själva lite för mycket med dumma beslut på isen. Vi har blivit hårt straffade av det. I den här ligan är det så. Man måste minimera misstagen.

– I vissa matcher har vi gjort minimerat misstagen och då fått med oss poäng och spelat bra. Faller vi ur ramen lite blir det lätt att man släpper in två, tre mål i en period. Vi försöker lära av det och minimera misstagen.

“Jag trivs grymt bra i klubben”

Fredrik Forsberg toppar idag HV71:s poängliga med tolv mål och 22 poäng på 26 matcher.

– Min säsong har varit helt okej. Om jag jämför med säsongen vi åkte ur känner jag mig betydligt tryggare på isen i alla zoner. Mitt fem mot fem-spel har blivit bättre samtidigt som jag känner mig tryggare på isen tack vare både tränarna och mina lagkamrater. Jag känner ett lugn där ute.

– Annars är det som för laget, att jag blandat och gett för mycket för att vara helt nöjd. Poäng och spelmässigt har det ändå varit helt okej.

Fredrik Forsberg vill stanna i Jönköping. Foto: Ronnie Rönnkvist

Har du en större roll den här säsongen jämfört med 2020/21?

– Ja, det tycker jag. Nu har jag spelat regelbundet och är med då det väl ska avgöras. När vi leder är det en naturlig sak att man sätter in våra defensiva spelare lite oftare.

– När vi ligger under får jag spela mer då vi behöver gå framåt. Det är mer naturliga saker för att vi ska vinna. Dessutom har jag spelat powerplay hela säsongen. Istiden har varit regelbunden. Då blir det att man känner förtroende från spelarna runt om mig och tränarna.



Ditt kontrakt går ut efter säsongen, hur går tankarna framåt?

– Jag har faktiskt inte kommit så långt. Nu vill jag första fixa den här säsongen med HV71, få ut det bästa av den och komma så högt upp vi bara kan. Sedan får vi se vad som händer.

– Jag trivs jättebra i Jönköping och ”Nubben” (Kent Norberg) vet att jag trivs bra så förhoppningsvis går det att lösa. Annars får jag kolla på något annat.

– Som jag sa trivs jag grymt bra i klubben och stan så det hade varit kul att få stanna kvar, avslutar Fredrik Forsberg.

TV: "Blir ofta väldigt publikfriande matcher"

