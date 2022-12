Nils Höglander petades ur Vancouvers laguppställning i nattens möte med St. Louis Blues. Nu meddelar Canucks att den svenske forwarden skickas till AHL.

Trots att Nils Höglander visat prov på god poängform den senaste tiden (fyra poäng på de fem senaste matcherna) valde Vancouver Canucks tränare Bruce Boudreau att sätta västerbottningen på läktaren när Canucks tog emot St. Louis Blues under natten till tisdag, svensk tid.

Nu petas Höglander inte bara från laguppställningen av Canucks. Under tisdagsmorgonen, svensk tid, meddelar NHL-klubben att den 22-årige svensken skickas till farmarlaget Abbotsford Canucks.

General Manager Patrik Allvin announced today that F Nils Höglander has been assigned to Abbotsford (AHL).