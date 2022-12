Efter två vinster blev kvällens möte med Örebro en ny förlust för Luleå.

Under och efter 2–4-nederlaget visade lagts bästa målskytt rejäl irritation.

– Dålig första period. Hoppas på det bästa, säger Leo Komarov till C More.

Med två raka vinster såg det ut som att Luleå hade lyft sig från den sex matcher långa förlustsviten man tidigare stått för.

Men när man ikväll klev ut i Behrn arena i ett av två SHL-möten under tisdagskvällen var det inte ett övertygande lag från Norrbotten som visade sig. Till slut förlorade man med 2–4.

– Vi har haft en svacka. Det vet alla om. Arbetsmässigt och försvarsmässigt har vi kommit upp i en bättre nivå här de sista matcherna. Vi har lite mer att önska i anfallsspelet. Vi är inte någonstans där vi vill vara. Vi kan bättre och det hoppas jag att vi får se efter jul, säger Luleås assisterande tränare Henrik Stridh till C More efter matchen.

Första perioden slutade hela 10–1 i skott till det formstarka hemmalaget Örebro och minerna var minst sagt besvikna i bortalägret.

– Örebro är ett bra lag, speciellt i vår zon. Vi kan steppa upp, sade Einar Emanuelsson i första pausen.

Slet av headset: “Ingen aning”

Trots att man sedan i den andra perioden hämtade upp spelet en del och fick till ett mål framåt, släppte man till två. Därmed var det en enormt irriterad Leo Komarov som kom till C More för en intervju i pausen.

– En svår match. Dålig första period. I andra hade vi några chanser, men nu måste vi hitta på något i tredje, började matchen 1–0-målskytt.

När han sedan fick frågan vad han som en av lagets mer erfarna spelare skulle säga till sina lagkamrater var han mer kortfattad.

– Jobba i 20 minuter och hoppas på det bästa.

Nästa fråga från kommentatorerna berörde det speltekniska. Då fick 35-åringen nog.

– Jag har ingen aning, sade Leo Komarov, slet av sig sitt headset och klev med bestämda steg ut i omklädningsrummet.

Med ett 1–2-underläge fick Luleå bästa möjliga start på den tredje delen av matchen. Isac Brännström fixade kvitteringen redan efter tio sekunder och gav laget nytt hopp.

Ett hopp som cirka sju minuter senare bröts samtidigt som Jesper Sellgrens klubba vid ett uppspel. William Wikman snodde åt sig pucken när Sellgren höll i den för länge och kunde spela fram Mathias Bromé till 3–2 åt Örebro.

“Vi är lite klena”

Luleå hade en hel del puck i resterande av perioden, men kom inte riktigt till de riktigt farliga lägena. Med cirka två minuter på klockan började Joel Lassinantti blicka mot bänken, men istället var det Örebro som pressade ner bortalaget under lång tid, vilket till slut resulterade i 4–2 genom Oliver Eklind.

Thomas Berglund tog time-out, men den dryga minuten man hade kvar räckte inte för att skapa något. Istället kunde Leo Komarov ta ut sin ilska med en slashing för att sedan efter matchens sista signal bege sig rakt ut i omklädningsrummet, samtidigt som lagkamraterna skakade hand med motståndet.

– Surt tycker jag. Vi får väl en smakstart på tredje perioden och sen tycker jag att vi får dem lite i gungning. Sen är det en olycklig situation som leder till deras 3–2-mål. Sista två minuterna får vi intre riktigt till något tycker jag. Början på matchen tycker jag är helt okej. Sen åtta, tio minuter in i första tar de över. Vi är lite klena på pucken, säger Henrik Stridh till C More.

