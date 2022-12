Under söndagen möttes HockeyAllsvenskans sämsta hemmalag och ligans sämsta bortalag i Tingsryd.

Då bröt AIK sin långa förlustsvit på bortaplan – efter att Richard Gynge själv vänt underläge 2-4 till seger 5-4.

– Bortaspelet har varit bedrövligt fram till jul men jag är glad att vi vinner, säger AIK:s tränare Anton Blomqvist.

Inför söndagens match låg AIK tolva på 31 poäng medan Tingsryd låg under kvalstrecket, på 13:e plats, med 29 poäng. Det var då en oerhört viktig match då AIK kunde skaffa sig avstånd ner till kvalstrecket vid seger men vid vinst för Tingsryd skulle smålänningarna kliva förbi AIK och gå upp på säker mark.

Tingsryd var det sämsta laget på hemmaplan med endast fyra vinster och elva poäng på elva matcher. Samtidigt är AIK ligans sämsta bortalag med blott fyra poäng på 13 bortamatcher och utan trepoängare på bortaplan hittills den här säsongen.

Laget som lyckades bryta den tråkiga trenden blev då AIK som vann med 5-4 för att bryta en tolv matcher lång förlustsvit på bortais. Tingsryd åkte då på sin sjunde raka bortaförlust.

– Det är för djävla dåligt att vi tappar det här. 4-2 ska vi inte tappa. Jag är rent ut sagt förbannad om jag ska vara riktigt ärlig. Vi släpper åt helvete för enkla mål för fan. Vi står bara och tittar de sista sekunderna. Det är några få sekunder kvar, det är ju bara att åka och äta upp pucken men vi står och tittar så att de får tid att hitta en passning, säger Tingsryds tränare Fredrik Glader till C More.

Gynge sköt hattrick

Tingsryd ledde med 4-2 då endast tio minuter återstod att spela. Samtidigt klev AIK:s målvakt Niklas Lundström av på grund av en skada. Toppmålvakten har spelat i 21 av AIK:s 25 matcher så här långt men i samband med Tingsryds fjärde mål fick Lundström en smäll vilket gjorde att han klev av och lämnade matchen. Claes Endre fick då hoppa in mellan stolparna.

Trots det lyckades AIK vinna – tack vare Richard Gynge.

Gynge reducerade till 4-3 i powerplay när det återstod sex minuter av den tredje perioden och med endast fyra sekunder kvar klev Gynge fram igen och sköt kvitteringen för att tvinga matchen till förlängning. Det blev sedan straffar och vem avgjorde där? Såklart, Richard Gynge för att fullborda sitt hattrick.

– Han har fått rätt mycket kritik under första delen av serien att han är slut, han är gammal och han är långsam. Han får jättegärna vara gammal och långsam om det ser ut så här, säger AIK-tränaren Anton Blomqvist till C More.

– Vi tar med oss vinsten härifrån. Det har vi inte gjort mycket på bortaplan. Bortaspelet har varit bedrövligt fram till jul, det är bara att erkänna det. Men jag är glad att vi vinner och jag tycker det är starkt att vi lyckas hitta ett sätt.

Tingsryd – AIK 4–5 SO (1-1,1-1,2-2,0-0,0-1)

Tingsryd: Anton Gradin 2, Sebastian Åkesson, Ryan Gropp.

AIK: Richard Gynge 3 (inklusive avgörande straff), William Eriksson, Oscar Nord.

TV: Se Erik Gustafssons oväntade hattrick

Matchrapporter: Hattrick av Richard Gynge när AIK slog Tingsryd Modo Hockey vann efter avgörande i förlängningen mot Tingsryd Vita Hästen fortsätter att vinna hemma – har nu sju raka hemmasegrar Hattrick av Ludvig Levinsson när Tingsryd slog Östersunds IK AIK vann med 3-2 hemma mot Mora