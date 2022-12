Efter fem raka matcher utan mål blev det islossning för Jesper Frödén i natt. När hans Coachella Valley krossade San Diego med 8–1 slog den tidigare SHL-stjärnan till med AHL-karriärens första hattrick.

Jesper Frödén fortsätter att imponera i farmarligan med sitt Coachella Valley Firebirds. I natt gick den tidigare SHL-stjärnan upp i delad svensk poängligaledning i AHL tillsammans med Simon Ryfors efter att han skjutit AHL-karriärens första hattrick.

Detta efter att han gjort tre av Coachella Valleys mål i 8–1-segern över San Diego Gulls. Frödén inledde sitt målskytte i den första perioden, då han gav Firebirds en 2–1-ledning innan han i mitten av den andra perioden utökade lagets ledning till 6–1.

Hattricket fullbordades i den tredje perioden, då han i numerärt överläge kunde raka in 8–1-målet från nära håll.

Totalt har Frödén producerat 24 poäng, jämnt fördelat mellan tolv mål och tolv assist, på 21 matcher den här säsongen.

FRODEN WITH THE HAT TRICK TONIGHT🎩 NOW 8-1 pic.twitter.com/eL8eO40OxQ