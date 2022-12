Efter en tung säsongsinledning stod John Klingberg i natt för en matchavgörande prestation. Svensken avgjorde matchen mellan Anaheim och Montréal i den tredje perioden med sitt andra mål i vad som tillslut blev en 5-2-seger.

– Klingbergs mål var ett viktigt sådant, säger Anaheimstjärnan Trevor Zegras efter matchen.

John Klingberg skrev på för ett år i Anaheim i somras med förhoppningen att spela till sig ett större kontrakt och kanske bli trejdad till en utmanare framåt våren. Men säsongsinledningen har varit lite av en besvikelse och svensken har inte levt upp till förväntningarna.

Innan nattens match stod han noterad för ett mål och sju assist på 23 matcher. Ett blygsamt facit för den offensiva backen som som bäst har gjort 67 poäng på en säsong.

Men i natt blev det islossning. 30-åringen stod för två mål, varav ett var det matchavgörande i tredje perioden, när Anaheim besegrade Montréal.

– Vi har en så pass grupp här, vi är så tajta och sammanstrålade, att i det här läget finns det ingenting som stör oss. Vi vet var vi är och vi försöker bara hålla ihop, och Klingbergs mål var ett viktigt sådant, säger Trevor Zegras till NHL.com.

Caufields dubbel nära att förstöra allt

Anaheim har gått tungt som lag under säsongen och endast Chicago är sämre poängmässigt. Segern var den första under ordinarie tid sedan den 23 november mot New York Rangers.

I natt blev det alltså seger, men det var nära att man tappade allt i den tredje perioden. Ducks ledde med 2-0 efter ett varsitt mål av Troy Terry och John Klingberg. Men snajpern Cole Caufield stod för två snabba mål och kvitterade med cirka en kvart kvar.

Då klev John Klingberg fram och sköt det så psykologiskt viktiga 3-2 med mindre än tio minuter kvar. Det blev sedan två mål i öppen kasse för Anaheim av Adam Henrique och Frank Vatrano.

– De har problem men alla kan slå alla i den här ligan. Men vi vill definitivt vinna en av två här hemma, och vi kommer att ha ett riktigt test mot Tampa på söndag, innan det är dags för en bortaturné innan jul, säger Canadiens målvakt Jake Allen.

