Hugo Jonasson blev lite överraskande uttagen i Sveriges JVM-trupp.

Nu skriver han också sitt första seniorkontrakt med IK Oskarshamn.

– Det ska bli extremt kul att få representera IK ytterligare två år, säger Jonasson till klubbens hemsida.

Den här säsongen har Hugo Jonasson tagit en plats i Oskarshamns backbesättning i SHL och imponerat vilket ledde till att han togs ut i Sveriges JVM-trupp – trots att han aldrig tidigare gjort en landskamp för något av juniorlandslagen.

Nu meddelar IK Oskarshamn att 19-åringen skriver sitt första seniorkontrakt med klubben.

– Det var fantastiskt roligt att höra att det gick tankar om en kontraktsförlängning. Det är ett kvitto på att man gör någonting rätt. Det ska bli extremt kul att få representera IK ytterligare två år och jag hoppas att jag kan ta ytterligare kliv i min utveckling här, säger Hugo Jonasson.

“Hugo är otroligt ambitiös och lyhörd”

Backen, som har Troja-Ljungby som moderklubb, har fått spela 17 SHL-matcher med Oskarshamn så här långt, fem under fjolåret och tolv den här säsongen. Det nya kontraktet sträcker sig till 2025.

– Hugo är otroligt ambitiös och lyhörd. Det märks på den utvecklingen han har gjort, både i J20 och under tiden som han varit med a-laget. Han har vuxit under hösten och snabbt kom in i tempot som krävs för att konkurrera i SHL. Jag är glad att han vill fortsätta utvecklas här hos oss i IK Oskarshamn, säger general manager Thomas Fröberg.

Hugo Jonasson är just nu med på Juniorkronornas förberedande läger inför det stundande JVM.

