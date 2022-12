Luleå går enkelt vidare till semifinal i Champions Hockey League.

De vann kvällens returmöte med 3-1 och slår ut Jukurit efter totalt 8-2 över två matcher.

Det blev en enkel resa för Luleå genom CHL-kvartsfinalen. De hade redan en stor ledning inför kvällens returmöte mot Jukurit eftersom de vann med 5-1 i Norrbotten.

Under tisdagskvällen säkrade då Luleå avancemang till semifinalen eftersom de vann i Finland med 3-1 för att gå vidare med totalt 8-2 efter två matcher.

Trots att de redan hade ett stort övertag inför kvällens match så gick Luleå inte ut och bara spelade säkert utan de tog kontroll om matchen för att utöka sin ledning. Redan efter fyra minuters spel så kom 1-0 via en spelvändning där Einar Emanuelsson stod för en läcker passning till Konstantin Komarek som skickade in pucken.

🚨 GOAL !@LuleaHockey continue where they left off last week and take an early 1-0 lead thanks to Konstantin Komarek! 🥅



Aggregate score @LuleaHockey 6 - 1 @MikkelinJukurit 💭#ChampionsGoBeyond pic.twitter.com/WqLZiCRK51