William Nylander öste in sju poäng på tre matcher den gångna veckan.

Nu prisas den svenske Torontostjärnan av NHL och utses till veckans tredje stjärna.

Två poäng i 5–0-segern över Los Angeles Kings följdes upp med fem poäng i helgens 5–4-seger över Calgary Flames. William Nylanders poängproduktion prisas nu av NHL.

När ligan under måndagskvällen, svensk tid, presenterade veckans tre stjärnor tar den svenske Torontostjärnan tredjeplatsen. Med sina tre mål och fyra assist på veckans tre matcher så var Nylander klassikerlagets poängbäste spelare den gångna veckan.

På andraplatsen återfinns Tage Thompson, som gjorde fem mål mot Columbus under natten till torsdag förra veckan, medan Washington-målvakten Charlie Lindgren kniper förstaplatsen efter att ha vunnit samtliga fyra matcher för Capitals förra veckan.

Charlie Lindgren (@Capitals), Tage Thompson (@BuffaloSabres) and William Nylander (@MapleLeafs) have been named the NHL’s “Three Stars” for the week ending Dec. 11.#NHLStats: https://t.co/LaRVyQ312c pic.twitter.com/mvX2XnGaqA