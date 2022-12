Tre svenska domare får chansen i JVM

Det är inte bara Juniorkronorna som kommer att representera de svenska färgerna under JVM i Halifax och Moncton under jul- och nyårshelgerna. Enligt Scouting The Refs kommer huvuddomarna Andreas Harnebring och Richard Magnusson samt linjemannen Daniel Persson att döma i JVM.

Totalt kommer tolv huvuddomare och elva linjemän att finnas på plats under den kommande JVM-turneringen i Halifax och Moncton, varav tre av dessa domare är svenskar.

Enligt Scouting The Refs kommer de svenska huvuddomarna Andreas Harnebring och Richard Magnusson, som till vardags är huvuddomare i SHL, samt den svenske linjemannen Daniel Persson att döma i turneringen.

Utöver de tre domarna kommer även SHL:s domarchef Tomas Thorsbrink att finnas med som domarcoach under turneringen, enligt sajten.

JVM-turneringen inleds den 26 december och avslutas den 5 januari.

